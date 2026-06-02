Madrid rassure la FIA, mais une bataille juridique éclate autour du nouveau circuit F1

À un peu plus de trois mois de son entrée au calendrier de la Formule 1, le futur circuit urbain de Madrid semble avoir franchi une étape importante. Alors que des doutes persistaient quant à l’avancement du chantier, une récente inspection de la FIA s’est révélée rassurante, même si un conflit juridique vient désormais compliquer le projet.

Les inquiétudes concernant une éventuelle incapacité du Madring à accueillir son premier Grand Prix d’Espagne, prévu le 13 septembre prochain, semblent progressivement s’estomper.

Cette semaine, une délégation de la FIA menée par le directeur de course Rui Marques et Jorge Abed a effectué une visite du futur tracé madrilène afin d’évaluer l’avancement des travaux. Selon plusieurs médias espagnols, les responsables ont parcouru le site en bus et ont pu découvrir les dernières évolutions du projet aux côtés des promoteurs de l’épreuve.

Cette inspection intervient après plusieurs mois de spéculations sur un possible retard dans la construction du circuit urbain appelé à remplacer Barcelone au calendrier.

Du côté de l’organisation, le discours se veut toutefois rassurant. Représentant du promoteur, Luis Garcia Abad assure que le calendrier est respecté.

"Nous progressons bien, conformément au plan prévu, et nous serons prêts à organiser un événement test avant le Grand Prix ainsi qu’à effectuer toutes les vérifications finales avec la Formule 1 et la FIA avant la course de septembre," a-t-il affirmé.

L’un des jalons les plus importants de ces dernières semaines a été le début des travaux d’asphaltage du spectaculaire complexe de virages comportant le banking baptisé "Monumental", une courbe relevée appelée à devenir la signature visuelle du circuit madrilène.

Les organisateurs indiquent également que les ventes de billets sont encourageantes malgré des tarifs particulièrement élevés pour cette première édition.

Si les nouvelles sont positives sur le plan sportif et logistique, les coulisses du projet sont en revanche agitées par un contentieux judiciaire qui pourrait faire date dans le monde des circuits automobiles.

Selon le média allemand F1-insider, le tribunal régional de Cologne examine actuellement un litige opposant la société italienne Dromo au groupe allemand Tilke au sujet des droits de propriété intellectuelle liés au projet madrilène.

Dirigée par l’architecte et concepteur de circuits Jarno Zaffelli, Dromo est à l’origine du concept initial du tracé. Toutefois, selon les informations publiées, l’organisateur IFEMA Madrid aurait ensuite confié au groupe de Hermann Tilke la poursuite et la finalisation du projet.

Le différend porte sur la question de savoir si certains éléments du dessin du circuit bénéficient d’une protection au titre du droit d’auteur.

Toujours selon ces informations, une injonction préliminaire aurait déjà été prononcée afin d’empêcher la reproduction de certains documents de conception pendant que la procédure principale suit son cours.

Au cœur du débat se trouve une question inédite : un circuit de Formule 1 peut-il être considéré comme une œuvre architecturale créative protégée par le droit d’auteur, ou n’est-il que le résultat de contraintes techniques, réglementaires et de sécurité imposées par les standards de la FIA ?

Le célèbre virage relevé "Monumental" constitue l’un des principaux points de désaccord, les deux parties revendiquant une contribution déterminante à sa conception finale.

Pour l’heure, cette bataille juridique ne semble toutefois pas remettre en cause la tenue du Grand Prix d’Espagne à Madrid. Après la visite de la FIA, les signaux envoyés par les instances et les promoteurs apparaissent plutôt encourageants à l’approche de l’échéance de septembre.