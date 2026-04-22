’Nous travaillons jour et nuit’ : Honda F1 a lancé l’opération redressement

Le directeur général de HRC dédié à la piste, Shintaro Orihara, a donné des nouvelles des efforts de Honda pour redresser un début de saison 2026 particulièrement difficile en Formule 1, assurant que le motoriste japonais travaille désormais à "poursuivre" les progrès déjà réalisés, les solutions déployées à Suzuka allant bien dans le bon sens.

Fournisseur de l’écurie Aston Martin F1, Honda a connu un retour compliqué dans la discipline, accumulant les problèmes techniques avec la structure basée à Silverstone. Parmi les difficultés les plus marquantes, les vibrations générées par les batteries ont lourdement affecté les pilotes, provoquant notamment des engourdissements dans leurs mains.

Des signes d’amélioration sont toutefois apparus, notamment lors du Grand Prix du Japon disputé sur le circuit de Suzuka, où Fernando Alonso est enfin parvenu à rallier l’arrivée, un premier objectif atteint après une série noire.

Malgré cela, Aston Martin reste engluée en fond de grille, et Orihara a tenu à rappeler que les efforts se poursuivent intensivement, en dépit de la pause imposée en ce début de saison.

"Comme vous le savez, les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite ont été reportés," a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"Mais cela ne signifie pas que le travail s’est arrêté."

Le responsable japonais a détaillé la collaboration étroite entre les équipes techniques pour corriger les faiblesses actuelles du groupe propulseur.

"Depuis le Grand Prix du Japon, les membres de l’équipe Aston Martin et de Honda Racing Corporation travaillent ensemble au centre de recherche et développement HRC à Sakura, à environ trois heures de Tokyo."

"Nous travaillons jour et nuit pour améliorer nos contre-mesures, et ce travail va se poursuivre à l’approche de la prochaine course de Formule 1 à Miami."

Conscient que le redressement prendra du temps, Orihara appelle à la patience tout en affichant sa détermination.

"Nous savons que cela prendra du temps, mais nous allons continuer à travailler dur ensemble."

Honda a déjà validé des progrès pour corriger son principal point faible, et alors que la Formule 1 s’apprête à reprendre le chemin de la compétition, franchir à nouveau la ligne d’arrivée constituera un objectif prioritaire pour Aston Martin.

"Les pistes d’amélioration déployées lors du dernier Grand Prix ont été dans le bon sens et nous poursuivons donc nos efforts pour réduire encore davantage les problèmes. Bien entendu la performance prendra plus de temps mais voir l’arrivée de manière régulière est maintenant le premier objectif à atteindre sur la prochaine série de courses."