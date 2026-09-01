Nike préparerait un retour en F1, 24 ans après Schumacher

Nike pourrait bientôt retrouver les paddocks de Formule 1. Le géant américain des articles de sport étudie en effet la possibilité de renouer avec le championnat, selon les informations de Sports Business Journal. Des discussions auraient déjà été engagées avec la Formula One Management (FOM) autour d’un accord mêlant parrainage et licence, tandis que les liens avec Cadillac semblent également se renforcer. Aucun accord n’a toutefois été conclu à ce stade.

D’après Sports Business Journal, Nike aurait récemment échangé avec la FOM afin d’étudier les contours d’une éventuelle collaboration. Des dirigeants de la marque américaine ont notamment assisté au Grand Prix de Miami en mai dernier, signe que les contacts avec la Formule 1 seraient devenus plus concrets.

Pour l’heure, rien n’est cependant officialisé. Nike comme la Formule 1 ont refusé de commenter ces informations auprès de Sports Business Journal. Le projet pourrait prendre la forme d’un accord à la fois commercial et lié à l’exploitation de la marque, même si ses contours précis restent encore à déterminer.

Un autre élément attire particulièrement l’attention : les relations entre Nike et Cadillac semblent également se développer. Les deux pilotes de l’écurie américaine, Valtteri Bottas et Sergio Pérez, sont déjà apparus dans des visuels consacrés à Cadillac en portant des chaussures Nike.

À Miami, Dan Towriss, le directeur général de Cadillac, ainsi que son épouse, ont par ailleurs reçu des Nike Dunk Low personnalisées aux couleurs de l’écurie. Un rapprochement qui nourrit l’hypothèse d’une future collaboration officielle entre les deux marques.

Une source citée par Sports Business Journal affirme ainsi que Cadillac entretient un "dialogue constant" avec Nike, même si aucun accord formel n’a encore été annoncé.

Schumacher, précédent prestigieux

Pour Nike, un retour en Formule 1 constituerait surtout un retour sur un terrain que la marque connaît déjà. Le géant américain avait bénéficié d’une exposition particulièrement importante dans le championnat grâce à Michael Schumacher, qui portait la marque lorsqu’il évoluait chez Ferrari entre 1996 et 2002.

À cette époque, l’association avec le septuple champion du monde avait permis à Nike de s’installer fermement dans l’univers de la Formule 1 avec un très grand nom. Plus de deux décennies plus tard, la marque pourrait donc chercher à renouer avec le championnat dans un contexte commercial devenu particulièrement concurrentiel.

Le marché de l’habillement et des équipements liés à la Formule 1 accueille aujourd’hui plusieurs acteurs majeurs, parmi lesquels Adidas, Puma, Castore et New Era. Un éventuel retour de Nike viendrait donc renforcer encore la concurrence dans ce secteur.

La principale inconnue concerne toutefois la place que pourrait occuper Nike aux côtés de Puma, qui entretient déjà une relation directe avec la FOM. Selon Sports Business Journal, un éventuel accord avec Nike pourrait combiner des droits de parrainage et de licence, mais il reste à déterminer comment une telle association pourrait s’articuler avec le partenariat global existant avec Puma.