La F1 prépare sa finale à Imola mais ne l’annonce toujours pas

Les signaux se multiplient autour d’un possible changement de dernière minute pour la conclusion de la saison 2026 de Formule 1. Alors que le Qatar et Abu Dhabi figurent toujours officiellement au calendrier, la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient alimente les doutes sur la tenue des dernières manches dans la région. Dans le paddock, Imola est désormais de plus en plus considérée comme la solution appelée à remplacer ces épreuves pour accueillir la finale du championnat.

La situation sécuritaire régionale, qui continue de se détériorer, commence à affecter plusieurs grands événements de sport automobile au-delà de la Formule 1.

Le Grand Prix du Qatar et celui d’Abu Dhabi figurent toujours officiellement au calendrier 2026. Cependant, les incertitudes concernant la possibilité d’organiser ces deux rendez-vous augmentent de jour en jour.

Dans ce contexte, Imola est désormais largement considéré dans le paddock comme la destination la plus probable pour accueillir la dernière course de la saison. Ce qui ressemblait initialement à une simple option de secours prend ainsi progressivement la forme d’un scénario de travail pour les équipes et les organisateurs. D’ailleurs la F1 et les équipes ont déjà réservé tous les hôtels nécessaires dans la région pour le week-end qui correspondait à celui du GP d’Abu Dhabi.

Le rallye-raid et le WRC également concernés

La Formule 1 n’est pas la seule discipline confrontée aux conséquences de la situation au Moyen-Orient. Le Rallye Dakar, qui doit se dérouler en Arabie saoudite en janvier prochain, serait notamment menacé d’annulation.

De son côté, la FIA a retiré hier la manche saoudienne du Championnat du monde des rallyes de son calendrier, avant de la remplacer par le Rallye d’Italie-Sardaigne. Cela ne devrait donc plus tarder pour la confirmation concernant la F1.

Interrogé par Speed Week au sujet du Dakar, l’ancien pilote Heinz Kinigadner a fait part de son pessimisme.

"Personnellement, je m’attends à ce qu’il soit annulé."

L’Autrichien estime notamment que les questions liées aux assurances et aux effectifs pourraient jouer un rôle déterminant dans la décision finale.

"L’organisateur ne peut tout simplement pas prendre cette responsabilité, avec toute la production télévisée et le reste de l’équipe."

Kinigadner a également évoqué les réticences déjà exprimées par certains membres des équipes engagées dans l’épreuve.

"Certains mécaniciens ont déjà déclaré qu’ils n’iraient pas en Arabie saoudite."

Des préparatifs déjà en cours autour d’Imola

D’autres éléments tendent à renforcer l’hypothèse d’une finale déjà confirmée à Imola... mais qui ne peut être annoncée encore pour des raisons de contrats et d’assurances. Le maire de la ville, Marco Panieri, et le directeur du circuit, Pietro Benvenuti, se sont rendus à plusieurs reprises dans le paddock de la Formule 1 ces derniers mois afin de s’entretenir avec Stefano Domenicali, le président-directeur général de la F1.

En plus des réservations d’hôtels, toutes les équipes ont déjà pris contact avec les services logistiques et de restauration situés autour d’Imola, signe que les préparatifs commencent déjà en prévision d’un retour de la Formule 1 sur le circuit italien.

Information importante : la course envisagée le 6 décembre devrait par ailleurs être lancée à midi, afin de tenir compte de la tombée précoce de la nuit au début de l’hiver. Et les essais libres et les qualifications seront également tenus en matinée ou vers midi. Cela laisserait évidemment peu de place à la F2 et on pourrait s’attendre à ce que les pilotes de cette catégorie soient prévenus que le titre se jouera à Bakou, où trois courses ont été prévues au lieu de deux.

Le calendrier 2027 est aussi confronté aux mêmes incertitudes. A moins d’un règlement total des conflits dans les prochains mois, la situation va bien entendu dépasser le cadre de la saison actuelle. Le calendrier 2027 dévoilé récemment par la Formule 1 maintient en effet les Grands Prix de Bahreïn, d’Arabie saoudite, du Qatar et d’Abu Dhabi.

Ces quatre rendez-vous sont donc toujours prévus au programme de l’année prochaine, malgré la persistance des inquiétudes sécuritaires liées aux tensions avec l’Iran dans la région.