L’empire financier derrière Cadillac F1 au cœur d’une action collective en justice

Mark Walter, le milliardaire à la tête de TWG Global et l’un des principaux dirigeants contrôlant l’écurie Cadillac en Formule 1, fait l’objet d’une importante procédure judiciaire aux États-Unis. Une action collective déposée devant un tribunal fédéral accuse son empire dans le secteur de l’assurance d’avoir servi à financer un vaste réseau d’investissements sportifs, tout en détournant des milliards de dollars appartenant à des assurés et en dissimulant certaines informations financières essentielles.

La plainte a été déposée cette semaine devant le tribunal fédéral du district sud de la Floride. Elle vise plusieurs entreprises liées à Mark Walter, accusées d’avoir transféré des milliards de dollars provenant de souscripteurs de contrats d’assurance vers son réseau d’activités au lieu de conserver ces fonds dans des placements généralement considérés comme moins risqués pour les compagnies d’assurance.

Au centre de cette procédure figurent Delaware Life Insurance et Group 1001, ainsi que TWG Global, le vaste groupe d’investissement dirigé par Walter et à l’origine de nombreux investissements sportifs dont Cadillac F1.

Selon la plainte, les compagnies d’assurance affiliées à Mark Walter auraient placé environ 42 % de leurs actifs, soit près de 17 milliards de dollars, au sein de son propre réseau d’intérêts commerciaux. Un niveau d’exposition qui s’éloignerait des pratiques d’investissement habituellement associées au secteur de l’assurance.

La procédure a été engagée par Ira Rosner, un résident de Floride âgé de 67 ans, représenté par le cabinet d’avocats Robbins Geller Rudman & Dowd. Le plaignant affirme que l’argent des détenteurs de contrats de rente aurait notamment contribué à financer l’expansion de Mark Walter dans le sport professionnel.

Le portefeuille sportif de Mark Walter comprend notamment des participations dans les Los Angeles Dodgers en Ligue majeure de baseball, et les Los Angeles Lakers en NBA.

Son empire s’est ensuite étendu à la Formule 1 par l’intermédiaire de TWG Motorsport, la division de TWG Global consacrée aux activités sportives. Cette entité a racheté Andretti Global avant de s’associer à General Motors afin de faire entrer Cadillac en F1.

Les accusations formulées dans le cadre de cette action collective restent toutefois à ce stade des allégations. Aucun tribunal n’a établi que les entreprises de Mark Walter avaient commis une quelconque infraction. Par ailleurs, l’enquête plus large portant sur d’éventuelles pratiques répréhensibles ou des faits de fraude au sein des sociétés d’assurance se poursuit.

Un porte-parole de Group 1001 Insurance a confirmé à USA Today que l’entreprise avait connaissance de la plainte, tout en contestant les accusations.

"Aucun tribunal n’a conclu que Group 1001 Insurance ou Delaware Life Insurance Company avait commis une quelconque faute, et nous avons l’intention de défendre cette procédure avec la plus grande fermeté, conformément à notre longue tradition de service des assurés avec intégrité," a-t-il déclaré.

Cadillac F1 écartée de toute vente imminente

Cette bataille judiciaire intervient alors que Mark Walter réorganise une partie de son portefeuille sportif. Le milliardaire a récemment accepté de vendre ses participations dans les Los Angeles Lakers ainsi que dans le club de football de Chelsea, dont il détenait conjointement 25 % avec un autre investisseur, Todd Boehly.

À ce stade, Cadillac F1 semble toutefois épargnée par les éventuelles répercussions immédiates de cette affaire. En août, des spéculations avaient évoqué une possible vente de l’écurie par Mark Walter. TWG Global avait alors fermement démenti cette hypothèse.

"TWG n’envisage pas de vendre l’écurie Cadillac ni aucune autre partie de TWG Motorsport," avait affirmé le groupe durant le Grand Prix des Pays-Bas.

La surveillance judiciaire visant l’architecture financière qui soutient le vaste empire sportif de Mark Walter ouvre néanmoins un nouveau chapitre potentiellement délicat pour l’écurie américaine.