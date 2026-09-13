Cadillac F1 encore plombée par un abandon et ses problèmes de freins

Le premier Grand Prix d’Espagne disputé sur le Madring n’aura pas permis à Cadillac de concrétiser le potentiel affiché durant le week-end. L’écurie américaine a connu une course difficile, marquée par l’abandon de Sergio Pérez sur un problème présumé du circuit d’eau et par une 18e place pour Valtteri Bottas, dont la course a été compromise dès le premier tour par des dégâts subis dans l’incident du virage 1. Malgré ces difficultés, les deux pilotes ont permis à l’équipe de recueillir de précieuses données sur ce nouveau circuit urbain.

Sergio Pérez, parti depuis la 18e position, avait pourtant connu un début de course particulièrement encourageant. Le Mexicain a rapidement progressé dans le classement, jusqu’à atteindre la 15e place, avant de devoir immobiliser sa Cadillac au 33e tour en raison d’un problème présumé du circuit d’eau.

"Notre course était vraiment très bien engagée jusqu’au moment où nous avons rencontré un problème présumé au niveau du circuit d’eau. Je pense que c’est l’un des week-ends les plus solides que nous ayons connus en tant qu’équipe jusqu’à présent, en repoussant tout à la limite," explique Pérez.

"Nous avons couru contre toutes les voitures autour de nous, en gardant Yuki [Tsunoda] derrière nous avant notre arrêt, et nous nous sommes battus avec les Williams tout au long de la course, en restant à moins d’une seconde d’[Alexander] Albon, donc nous pouvons être satisfaits de la manière dont notre course se déroulait."

La course de Valtteri Bottas avait, elle, été compromise dès les premiers kilomètres. Parti 19e, le Finlandais a été impliqué dans un incident au virage 1 au premier tour, qui a occasionné des dégâts à sa MAC-26. Il est néanmoins parvenu à rallier l’arrivée au terme des 57 tours, pour être finalement classé 18e, avec un meilleur tour en 1’39"130.

"Malheureusement, il ne s’est pas passé grand-chose pour moi aujourd’hui. J’espérais que davantage de choses se produisent, mais nous savions que le rythme ici serait difficile et que ce serait une course compliquée," reconnaît Bottas.

Le pilote Cadillac a également dû composer une nouvelle fois avec la gestion des températures de freins, un problème qui l’a accompagné pendant une grande partie de l’épreuve et qui a remis en évidence certaines des faiblesses actuelles de la voiture sur le Madring.

"Les températures des freins ont été encore une fois un problème que nous avons dû gérer énormément tout au long de la course. Mais nous savons où nous devons progresser et nous allons continuer à travailler dessus."

Pour Marcin Budkowski, directeur de l’équipe Cadillac, l’objectif stratégique n’a pas été atteint, même si Bottas a réussi à ramener sa voiture jusqu’au drapeau à damier malgré plusieurs difficultés.

"Merci à Valtteri d’avoir ramené la voiture à l’arrivée tout en gérant plusieurs problèmes pendant la course. Nous avons opté pour une stratégie visant à maximiser les interruptions et les événements pouvant survenir pendant la course, mais cela n’a pas vraiment payé."

"Checo a réalisé un excellent premier tour, en gagnant plusieurs positions, et il se battait contre les Williams et les Racing Bulls avant que nous ne devions abandonner la voiture en raison d’un problème lié à l’unité de puissance."

"Nous attendons avec impatience une semaine chargée de préparation à l’usine avant notre prochain Grand Prix urbain à Bakou."