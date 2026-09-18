Stuck : toute cette absurdité électrique n’a rien à faire en F1

Hans-Joachim Stuck n’a pas mâché ses mots pour décrire son sentiment à l’égard de la réglementation technique de la Formule 1. L’ancien pilote allemand de 75 ans estime que les voitures de 2026 ont accordé une place excessive à l’électrification et aux dispositifs facilitant les dépassements, au point de réduire selon lui l’influence du pilote. Stuck a toutefois tenu à distinguer Kimi Antonelli, qu’il considère comme un talent exceptionnel, tout en saluant les performances de Max Verstappen sur la Nordschleife.

Invité de l’émission Sport und Talk sur Servus TV, Hans-Joachim Stuck a livré une critique particulièrement directe de l’orientation technique prise par la Formule 1 avec sa réglementation 2026.

L’Allemand s’en est notamment pris à l’importance accrue de la partie électrique des nouvelles unités de puissance, alors que les monoplaces disposent désormais d’une puissance électrique nettement supérieure et d’un système de récupération et de déploiement de l’énergie profondément remanié.

"Toute cette absurdité électrique en Formule 1 n’a tout simplement rien à faire là."

Stuck a également visé les nouveaux dispositifs aérodynamiques utilisés... et il les a mal compris ! Avec les voitures 2026, l’aérodynamique active permet notamment de modifier certaines configurations des ailes entre les différentes phases d’un tour.

"Les dépassements en ouvrant et en fermant les ailes ? Quelle absurdité."

"Ils devraient mettre en place une véritable aérodynamique, comme en IndyCar, où l’on peut utiliser l’aspiration. Les dépassements se font avec du courage, pas en ouvrant et en fermant des ailes."

C’est là que l’on peut souligner qu’il n’a pas compris le règlement puisque ces ailes s’ouvrent et se ferment juste en mode ligne droite, que l’on soit en dépassement ou non, pour réduire la trainée aérodynamique.

Au-delà de la critique des systèmes eux-mêmes, Stuck estime que l’évolution technique des monoplaces pourrait avoir réduit l’importance de celui qui se trouve derrière le volant.

"Peut-être que le pilote n’est plus aussi important aujourd’hui comme le disait Max Verstappen."

Une affirmation qui contraste toutefois fortement avec son jugement concernant Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes domine actuellement le championnat et impressionne Stuck par son niveau de performance depuis le début de la saison.

L’Allemand considère même que le jeune Italien appartient déjà à une catégorie extrêmement rare.

"À mes yeux, c’est un talent qu’on ne voit qu’une fois par siècle."

Stuck établit directement un parallèle avec plusieurs des plus grands noms de l’histoire de la Formule 1.

"À mes yeux, c’est tout autant un talent qu’on ne voit qu’une fois par siècle que Max Verstappen. Ou qu’Ayrton Senna, voire peut-être Nelson Piquet par le passé."

"Il est sorti de nulle part, il était soudainement là. C’est aussi un garçon vraiment sympathique, sa famille est toujours avec lui."

Avec une avance confortable au championnat, Antonelli dispose désormais d’une marge lui permettant d’aborder certaines situations différemment de ses rivaux.

"Il vit déjà tout cela et va recevoir sa récompense en fin d’année. Et avec cette avance au championnat, vous pouvez vous permettre de sacrifier une place dans une bataille."

Hans-Joachim Stuck a enfin évoqué Max Verstappen et les performances du quadruple champion du monde sur la Nordschleife du Nürburgring.

Le Néerlandais s’est illustré sur le mythique circuit allemand, où il a relevé un défi très différent de celui de la Formule 1 moderne. Stuck estime que ce type d’expérience correspond parfaitement au caractère de Verstappen.

Il s’appuie notamment sur le jugement de Frank Stippler, pilote allemand particulièrement expérimenté sur la Nordschleife.

"Frank est l’un des pilotes les plus rapides au monde, et il dit que ce que Max réalise est incroyable. Et c’est exactement ce dont il a besoin : des défis."