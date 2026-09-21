Hadjar retrouvera sa Red Bull à Bakou après trois courses d’absence

Isack Hadjar s’apprête à effectuer son retour au volant de sa Formule 1 ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Écarté des trois dernières manches du championnat après une blessure contractée pendant la pause estivale, le Français a désormais obtenu le feu vert nécessaire pour reprendre sa saison. Il retrouvera ainsi Max Verstappen chez Red Bull au début d’un nouveau triple rendez-vous particulièrement important dans la dernière partie de l’année.

La dernière apparition d’Hadjar au volant d’une monoplace de Formule 1 remontait au Grand Prix de Hongrie, disputé en juillet juste avant la trêve estivale.

C’est durant cette pause que le pilote de 21 ans s’est blessé, une blessure qui l’a ensuite contraint à déclarer forfait pour les trois manches suivantes du championnat, à Zandvoort, Monza puis Madrid.

Pour assurer son remplacement chez Red Bull, l’écurie de Milton Keynes avait fait appel à Liam Lawson. Le Néo-Zélandais avait ainsi reçu une deuxième opportunité au sein de l’équipe après un premier passage de courte durée chez Red Bull au début de la saison 2025.

La permutation avait également entraîné un changement chez Racing Bulls. Yuki Tsunoda avait été promu aux côtés d’Arvid Lindblad afin de prendre la place laissée libre par Lawson. Le Japonais avait ainsi retrouvé un baquet dans l’écurie sœur après avoir quitté celui de Red Bull à la fin de la saison dernière.

Le retour d’Hadjar devait néanmoins être soumis à une dernière évaluation avant que Red Bull ne puisse officialiser sa participation au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Une décision prise après le passage dans le simulateur

Le Français a effectué ses dernières évaluations lundi. Le calendrier particulier du week-end à Bakou, avec un programme décalé par rapport à une épreuve traditionnelle, obligeait Red Bull à prendre sa décision plus tôt que d’habitude.

Hadjar a notamment participé à une séance dans le simulateur de l’écurie afin de vérifier qu’il était en mesure de reprendre le volant dans les meilleures conditions.

Cette évaluation ayant été jugée suffisamment concluante, le pilote français est désormais attendu chez Red Bull pour le début du prochain triple rendez-vous.

Hadjar pourra donc reprendre sa saison ce week-end à Bakou, après avoir manqué trois courses consécutives.

Il retrouvera son baquet aux côtés de Max Verstappen, alors que Red Bull cherchera à remonter dans la hiérarchie à l’approche du dernier tiers de la saison.

Pour le Français, ce retour constitue donc une nouvelle étape après plusieurs semaines loin de la compétition. À 21 ans, Hadjar devra rapidement retrouver ses repères au volant de la Red Bull dans les rues de Bakou, avant d’enchaîner avec les deux autres manches de ce triple rendez-vous.