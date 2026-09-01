Barrichello et Vettel vont faire rugir une des Ferrari de Schumacher à Monza

En plus d’une livrée hommage, Ferrari va offrir aux tifosi un spectacle particulièrement chargé d’émotion à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Pour célébrer les 30 ans de l’arrivée de Michael Schumacher à Maranello, la Scuderia fera rouler à Monza la mythique F2002, d’abord avec Rubens Barrichello au volant samedi, puis avec Sebastian Vettel dimanche avant le départ de la course. Deux anciens pilotes Ferrari qui permettront ainsi de faire revivre, le temps de quelques tours, l’une des périodes les plus emblématiques de l’histoire de l’écurie.

Cette initiative s’inscrit dans un hommage beaucoup plus large consacré à Schumacher, dont la première saison chez Ferrari remonte à 1996. L’Allemand avait rejoint Maranello cette année-là après avoir déjà remporté deux titres mondiaux et allait passer les onze saisons suivantes à transformer en profondeur la Scuderia.

Ferrari souhaite toutefois célébrer davantage que les statistiques de son septuple Champion du monde. La discipline, l’attention portée aux détails, la préparation, le travail collectif et la recherche permanente de la perfection ont contribué à instaurer une culture qui reste, selon la Scuderia, une composante de son approche de la compétition aujourd’hui encore.

Monza constituera donc le cadre idéal pour célébrer cet héritage, en se souvenant des succès de Schumacher tout en mettant en avant les valeurs qui ont accompagné son passage à Maranello.

Barrichello au volant de la F2002 samedi

Trois Ferrari issues de différentes étapes de la carrière de Schumacher seront exposées à Monza. La F310 de 1996 symbolisera le début de son aventure en rouge, tandis que la 248 F1 de 2006 rappellera sa dernière saison avec la Scuderia. Entre les deux, la F2002 occupera une place particulière.

Cette monoplace demeure l’une des plus iconiques de l’ère Schumacher. La saison 2002 fut d’ailleurs l’une des plus dominatrices jamais réalisées en Formule 1. Schumacher avait décroché le titre mondial en France au mois de juillet, alors qu’il restait encore six Grands Prix à disputer, tandis que Ferrari avait assuré le championnat constructeurs en Hongrie.

La Scuderia avait alors remporté 15 des 17 Grands Prix de la saison.

Et c’est précisément cette F2002 que Rubens Barrichello retrouvera samedi après-midi. Le Brésilien a été le coéquipier de Schumacher durant les cinq saisons correspondant aux cinq titres mondiaux consécutifs remportés par l’Allemand entre 2000 et 2004.

Barrichello possède également un lien tout particulier avec cette voiture et avec Monza. Il avait en effet remporté le Grand Prix d’Italie 2002 au volant d’une F2002, devant les tifosi réunis autour du circuit.

La voiture sera exploitée par le département F1 Clienti de Ferrari et bénéficiera pour l’occasion d’un carburant particulier développé par Shell. La F2002 roulera avec un carburant durable avancé conçu spécifiquement pour cette démonstration, à partir du savoir-faire acquis cette saison dans le développement du carburant utilisé en Formule 1 en 2026, présenté comme le carburant le plus durable jamais utilisé dans la discipline.

Un choix symbolique qui permettra de faire fonctionner une monoplace emblématique du passé avec une technologie tournée vers l’avenir.

Vettel prendra le relais dimanche

Le spectacle prendra une dimension encore plus forte dimanche. Avant le départ du Grand Prix d’Italie, Sebastian Vettel prendra à son tour le volant de la F2002 pour effectuer un tour de célébration en hommage à Schumacher.

Le quadruple champion du monde possède lui aussi une relation particulière avec son compatriote. Vettel a grandi en admirant Schumacher avant de devenir à son tour pilote Ferrari. Le voir piloter la F2002 à Monza, devant les tifosi, constituera donc un moment particulièrement symbolique.

Pour Seb comme pour les spectateurs présents dans les tribunes, cette séquence promet d’être particulièrement émouvante.

La présence successive de Barrichello et Vettel permettra ainsi de faire le lien entre plusieurs générations de la Formule 1 et de l’histoire Ferrari, tout en rappelant directement l’époque où Schumacher et Barrichello formaient le duo de la Scuderia au sommet de la discipline.

La SF-26 aussi aux couleurs de 1996

L’hommage ne se limite évidemment pas à la démonstration de la F2002. Comme nous l’avons rapporté, les SF-26 de Charles Leclerc et Lewis Hamilton adopteront elles aussi une livrée spéciale directement inspirée de la Ferrari F310 pilotée par Schumacher lors de son arrivée à Maranello en 1996.

La monoplace sera principalement rouge, avec du blanc sur les ailerons ainsi que des éléments noirs. Les roues BBS reprendront également un détail historique avec une touche dorée, en référence à la couleur originale des jantes en magnésium utilisées cette saison-là.

Le logo personnel de Schumacher, formé par les lettres M et S dessinant la silhouette d’un cockpit de monoplace, figurera également sur la voiture.

Sur le nez de la SF-26, Ferrari ajoutera une référence graphique au casque du pilote allemand. Dans les dernières années de sa carrière, celui-ci était notamment reconnaissable à ses sept étoiles sur fond rouge, représentant ses sept titres mondiaux.

Le dispositif se prolongera jusqu’aux pilotes et à l’équipe. Leclerc et Hamilton disposeront de tenues de course spéciales, tout comme l’ensemble de l’équipe Ferrari dimanche. Leurs chaussures, combinaisons et gants seront conçus spécialement pour l’occasion, tandis que les deux pilotes porteront également des casques spécifiques.

Ferrari veut ainsi établir un véritable lien visuel entre la monoplace de 1996 et la Scuderia actuelle.

De la première victoire à la domination absolue

L’hommage prend d’autant plus de sens que Schumacher avait rapidement commencé à écrire l’histoire de Ferrari. Sa première victoire en rouge était intervenue dès 1996, en Espagne, avant deux autres succès en Belgique puis à Monza.

Cette victoire italienne avait une portée particulière : elle avait offert à Ferrari son premier succès au Grand Prix d’Italie depuis 1988.

C’était le début d’une relation exceptionnelle entre Schumacher, Ferrari et les tifosi. Au cours de ses onze saisons à Maranello, l’Allemand a contribué à replacer la Scuderia au sommet de la Formule 1 avec six titres constructeurs consécutifs de 1999 à 2004 et cinq championnats pilotes consécutifs de 2000 à 2004.

Mais Ferrari souhaite surtout mettre en avant ce qui se cachait derrière ces chiffres : une méthode de travail fondée sur l’amélioration permanente, la préparation, le collectif et la volonté de rechercher en permanence la meilleure performance possible.

C’est précisément le sens donné à cet hommage, baptisé « Sunday Rituals ». Une appellation qui renvoie à quelque chose qui dépasse largement la seule compétition automobile : les rituels, les émotions et cette passion collective qui réunissent Ferrari et ses tifosi chaque dimanche de Grand Prix depuis plusieurs générations.

Et peu de circuits incarnent ce lien aussi fortement que Monza.

Schumacher, cinq victoires à Monza

Schumacher a remporté cinq fois le Grand Prix d’Italie, en 1996, 1998, 2000, 2003 et 2006. À chacune de ces occasions, il a pu mesurer la ferveur exceptionnelle du public italien, notamment lorsque les tifosi envahissent traditionnellement la piste après l’arrivée.

Cette marée rouge constitue depuis les années 1970 l’une des expressions les plus puissantes du lien entre Ferrari et ses supporters. C’est également l’une des images les plus emblématiques de Monza.

Pour Ferrari, célébrer Schumacher revient donc aussi à célébrer cette histoire commune.

Le septuple champion du monde demeure le pilote le plus titré de l’histoire de Ferrari en Formule 1, mais son héritage dépasse largement les statistiques. La Scuderia veut notamment rappeler les nombreuses heures passées avec les ingénieurs, sa préparation physique, son obsession du détail et sa capacité à impliquer l’ensemble de l’équipe dans la recherche de performance.

C’est cette méthode, cet engagement, ce travail collectif et cette volonté constante de progresser que Ferrari entend mettre en lumière cette année à Monza.

Et le choix de Rubens Barrichello puis de Sebastian Vettel pour prendre successivement le volant de la F2002 donnera une dimension particulière à cet hommage. À Monza, l’histoire de Schumacher ne sera donc pas seulement exposée dans un musée : elle reprendra la piste, au volant de l’une de ses Ferrari les plus célèbres, sous les yeux d’une foule qui a accompagné une grande partie de cette extraordinaire aventure.