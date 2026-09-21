Cadillac F1 promet une métamorphose pour 2027

Le classement des constructeurs ne laisse guère de place au doute : pour sa première saison en Formule 1, Cadillac peine encore à trouver sa place au sein du peloton. Après les 13 premières manches, l’écurie américaine n’a toujours pas inscrit le moindre point et occupe la dernière position du championnat, malgré les efforts de Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Son nouveau directeur d’équipe, Marcin Budkowski, refuse pourtant de considérer ce début comme un échec et estime au contraire que le bilan reste "très respectable" compte tenu du contexte.

Cadillac a jusqu’ici connu une première saison d’apprentissage particulièrement exigeante. Pérez a bien failli permettre à l’équipe d’ouvrir son compteur à Monaco en franchissant la ligne d’arrivée à la dixième place, mais une pénalité l’avait finalement repoussé hors des points. Le meilleur résultat de l’écurie reste donc la 13e place obtenue par Bottas en Chine.

Nommé à la tête de l’équipe il y a seulement un mois, Budkowski estime néanmoins que les premiers mois de Cadillac constituent une base encourageante pour une structure encore en pleine construction.

"C’est très respectable," a-t-il déclaré à l’AFP. "J’ai beaucoup de respect pour le travail qui a été accompli jusqu’à présent. C’est une équipe en construction. Beaucoup de travail a été réalisé pour parvenir à être sur la grille avec une voiture raisonnablement compétitive pour une nouvelle équipe."

L’ancien ingénieur, qui a notamment travaillé pour Ferrari, McLaren, la Fédération Internationale de l’Automobile et Alpine, reconnaît toutefois que Cadillac a rencontré plusieurs difficultés depuis ses débuts. Pour lui, certains problèmes sont cependant inhérents à la situation d’une équipe nouvellement créée.

"Nous avons des problèmes de fiabilité qui sont assez naturels pour une nouvelle équipe et nous aurions aimé les résoudre un peu plus tôt," a expliqué le Polonais de 49 ans.

"Mais le travail effectué pour construire cette équipe dans le temps disponible est très impressionnant."

"Ensuite, bien sûr, en cours de route, certains raccourcis ont inévitablement été pris et, aujourd’hui, nous payons un peu le prix de ces choix, donc nous devons corriger le tir sur ces aspects."

Si Cadillac dispose encore de neuf à dix Grands Prix pour tenter de débloquer son compteur en 2026, le véritable objectif de Budkowski se situe déjà plus loin. Le directeur d’équipe se montre particulièrement enthousiaste à propos du projet de monoplace destiné à la saison prochaine, malgré des moyens plus limités que ceux dont disposent les structures déjà établies.

"Le projet 2027 avance bien, même si nous avons des ressources limitées," assure-t-il.

Cadillac doit en effet composer avec une organisation encore beaucoup plus réduite que celle des grandes équipes de Formule 1, mais également avec des effectifs et des infrastructures qui restent inférieurs à ceux de nombreuses écuries du milieu de peloton.

"Nous sommes beaucoup plus petits que les grandes équipes, ou même que les équipes du milieu de peloton. En partie parce que nous sommes encore dans une phase de recrutement et de construction et en partie parce que nous avons des contraintes budgétaires comme tout le monde."

Ces contraintes ont toutefois un impact plus important sur Cadillac, qui ne dispose pas encore de l’expérience et de l’efficacité opérationnelle accumulées par ses concurrentes.

"Elles nous affectent probablement un peu plus que certaines autres équipes parce que nous sommes moins établis et moins efficaces aujourd’hui."

"Ensuite, notre expérience collective reste encore très limitée, mais nous allons tirer les leçons de cette année. Je suis donc convaincu que nous ferons un bond significatif l’année prochaine."

La question de l’avenir des deux pilotes constitue logiquement un autre sujet important pour une équipe qui prépare déjà 2027. Sergio Pérez et Valtteri Bottas apportent tous deux leur expérience à Cadillac et participent au développement de cette nouvelle structure, mais Budkowski n’a pas confirmé qu’ils seraient toujours présents l’an prochain.

"Pour l’instant, mes priorités sont l’organisation de l’équipe et les performances de la voiture," a-t-il répété.

Sa prise de fonction est d’ailleurs intervenue tardivement dans la saison. Budkowski, qui avait quitté son poste de directeur au sein d’Alpine en 2022, a remplacé Graeme Lowdon pendant la pause estivale. Une arrivée qui lui laisse forcément une marge de manœuvre réduite pour modifier profondément les performances de la voiture actuelle.

Le Polonais reconnaît volontiers qu’il aurait aimé pouvoir intervenir davantage sur certains choix concernant la campagne en cours. Mais son arrivée à ce moment précis de la saison lui permet également d’avoir une influence beaucoup plus importante sur la direction prise par Cadillac pour les années à venir.

"Il y a des choses que j’aimerais changer ou influencer et il est un peu tard, donc il y a une certaine frustration parce que vous aimeriez en faire davantage," admet-il.

"Mais, d’un autre côté, je pense que c’est très utile parce que vous pouvez influencer les priorités fixées pour l’équipe pour l’année prochaine."

"Cela aurait été plus difficile si j’étais arrivé à la fin de la saison. J’arrive à un moment où je peux encore influencer la direction de l’équipe, son développement, sa structure, ses méthodes de travail et donc laisser mon empreinte sur cette équipe."

Son ambition est désormais clairement affichée : utiliser les mois qui viennent pour faire évoluer Cadillac bien au-delà de ce qu’elle est aujourd’hui.

"Je suis impatient de travailler avec cette équipe et de l’amener à un niveau qui soit beaucoup plus élevé que celui où nous sommes aujourd’hui."