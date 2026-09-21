’Bono, c’est tout’ : l’importance de l’ingénieur d’Antonelli dans son succès

Kimi Antonelli réalise une deuxième saison en Formule 1 particulièrement impressionnante, au point de s’être installé en tête du championnat du monde avec une avance de 81 points sur son équipier George Russell. Si le jeune Italien reste évidemment le principal artisan de ses résultats en piste, Rob Smedley estime que Peter "Bono" Bonnington joue également un rôle essentiel dans cette campagne 2026, tout en rappelant que le pilote Mercedes demeure celui qui doit transformer le travail collectif en performances le dimanche.

Antonelli est devenu le plus jeune pilote de l’histoire à prendre la tête du championnat après avoir remporté coup sur coup les Grands Prix de Chine et du Japon. Alors que certains pouvaient imaginer que la pression finirait par peser sur les épaules du pilote de 19 ans à l’époque et 20 ans depuis peu, celui-ci a au contraire continué à progresser au fil des courses.

L’Italien a notamment décroché sa huitième victoire en Grand Prix à l’occasion du Grand Prix d’Espagne. Il dispose désormais d’une avance de 81 points sur George Russell, deuxième du championnat et son équipier chez Mercedes.

Interrogé dans le podcast High Performance Racing sur la part de responsabilité de "Bono" dans cette campagne particulièrement réussie, Rob Smedley, ancien ingénieur de course en Formule 1 chez Ferrari, n’a pas hésité à attribuer une grande importance au travail du Britannique. Bonnington avait notamment été l’ingénieur de course de Lewis Hamilton et de Michael Schumacher au cours de sa carrière.

"Bono, c’est tout. Tout. L’ingénieur devrait tout avoir question mérite," a lancé Smedley avec humour. "Sans l’ingénieur, ces gars-là ne seraient nulle part."

L’ancien ingénieur de course a rapidement apporté une nuance à cette première réponse, en soulignant que Bonnington mérite effectivement une part du crédit pour la réussite d’Antonelli, notamment grâce au rôle qu’il joue dans la préparation et la gestion des courses.

"Il mérite un peu de crédit, non ? Parce qu’il le maintient sur la bonne voie. Il lui donne toutes les informations dont il a besoin. Mais Kimi, c’est lui qui appuie sur la pédale, n’est-ce pas ? C’est lui qui doit faire le travail le dimanche après-midi."

Otmar Szafnauer, ancien directeur de l’équipe Alpine et coanimateur du podcast avec Smedley, a également insisté sur le caractère réciproque de cette relation entre le pilote et son ingénieur de course.

"Antonelli fait lui aussi partie de la boucle de retour d’informations. Il dit à Bono ce qu’il veut, et Bono le fait."

Pour Szafnauer, le mérite ne doit par ailleurs pas uniquement revenir au duo formé par Antonelli et Bonnington. Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a lui aussi pris une décision déterminante en choisissant de miser sur le jeune Italien au moment où l’écurie devait préparer l’après-Lewis Hamilton.

Après la décision du septuple champion du monde de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025, l’équipe de Brackley devait en effet choisir entre recruter un pilote expérimenté pour remplacer le Britannique ou donner sa chance à un jeune espoir.

Toto Wolff avait finalement choisi d’accélérer l’arrivée d’Antonelli en Formule 1. Une décision qui lui avait valu de nombreuses critiques à l’époque, alors que l’Italien devait faire ses premiers pas dans la catégorie reine à seulement 18 ans.

Deux saisons plus tard, le choix semble avoir profondément changé la trajectoire de Mercedes. Antonelli occupe désormais la tête du championnat du monde et compte déjà huit victoires en Grand Prix.

"Il faut donner du crédit à Bono mais aussi et d’abord à Toto, pour avoir pris le risque avec Kimi," a expliqué Szafnauer. "Et aussi à Gwen Lagrue. C’est lui qui l’a découvert."