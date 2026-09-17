Pérez est ’fier’ que Cadillac F1 ait été ’plus rapide’ que Williams en Espagne
Les deux monoplaces étaient à la lutte pendant la course
Cadillac F1 n’a toujours pas ouvert son compteur de points cette année, mais l’équipe a montré quelques points positifs, notamment en matière de rythme face à Aston Martin en première partie de saison. Avec les évolutions apportées par les diverses équipes, c’est face à Williams que la nouvelle structure a réussi à briller dimanche dernier à Madrid, puisque Sergio Pérez semblait plus rapide que les titulaires de l’équipe de Grove avant son abandon.
Le pilote mexicain était 15e en début de course, et il était à la 17e place lorsqu’il a subi une fuite d’eau qui a causé son abandon, mais il était ravi de sa performance. Néanmoins, il pense que ces performances sont surtout inhérentes au Madring et à ses caractéristiques, et il se félicite d’avoir été dans le rythme d’Alex Albon (au premier plan sur la photo) en début de course.
"J’avais pratiquement le même rythme qu’Albon du début à la fin" a noté Pérez. "J’étais à une ou deux secondes près jusqu’à ce que nous ayons le problème. C’est donc un week-end vraiment solide pour l’équipe en termes de rythme. Nous avons tout poussé, nous étions à la limite avec les freins, mais nous avons poussé jusqu’à la toute dernière limite, et j’en suis heureux."
"C’est la chose la plus positive du week-end : nous étions avec eux depuis le premier tour jusqu’à la fin. Nous étions en fait, je pense, plus rapides qu’Albon lors du deuxième relais, donc vraiment heureux de cela. Et nous devons juste maintenir cet élan et nous assurer d’avoir la fiabilité, mais en tant qu’équipe, je suis fier que nous ayons tout poussé à la limite."
Albon et Pérez étaient sur la même stratégie, ce qui rend la comparaison plus facile, et alors qu’il était plus lent dans le premier relais, sa Cadillac s’est mise à être plus rapide que la Williams en pneus durs.
"Nous savons que nous devons nous améliorer ! La voiture n’est toujours pas assez robuste, et nous devons la rendre beaucoup plus rapide. Et la dégradation d’aujourd’hui met en évidence à quel point nous sommes en manque, c’est bien pire que la concurrence. En fin de compte, nous manquions cruellement de rythme."
"Nous savions que ce serait une course difficile, mais elle a peut-être été encore plus dure que je ne le pensais. Nous avons également dû gérer les températures des freins tout au long de la course, ce qui a nécessité pas mal de lift and coast tout du long. Mais nous avons terminé, c’est un point positif."
De son côté, Valtteri Bottas n’a pas réussi à avoir ce rythme, mais il se félicite d’avoir vu Cadillac lutter contre Williams, et il pense que la situation pourrait être similaire le week-end prochain à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan.
"Au début, nous pouvons être là, nous l’avons vu, mais à mesure que la course avance, la dégradation empire. Mais en fait, pour le prochain week-end, j’ai plus d’espoir que nous puissions y arriver. À Bakou, les seuls virages à haute vitesse se prennent à fond, sinon, ce sont des virages lents ou de moyenne vitesse" a déclaré le Finlandais.
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