McLaren F1 apportera encore une évolution à Bakou, la dernière chance pour le titre mondial ?

McLaren F1 se rend à Bakou pour la 15e manche de la saison 2026, pour affronter l’un des circuits urbains les plus singuliers du calendrier. Long de 6,003 kms, la piste qui accueille le Grand Prix d’Azerbaïdjan associe des virages serrés bordés de rails à travers la vieille ville, de lourdes zones de freinage et une longue ligne droite à fond, ce qui va évidemment poser des défis en termes de réglages et d’exploitation de la MCL40.

L’équipe révèle qu’elle apportera à Bakou un ensemble d’améliorations visant à optimiser les performances aérodynamiques de la MCL40. De plus, le H-Wing, qui a fait ses débuts à Monza, sera de nouveau en action sur un tracé où la réduction de la traînée peut jouer un rôle.

Comme cela a été l’approche lors des précédentes courses de cette saison, toutes les nouvelles pièces seront évaluées tout au long des essais libres avant que l’équipe ne prenne les décisions finales concernant les réglages et spécifications de la MCL40 pour les qualifications et la course.

Ces évolutions auront pour objectif de rapprocher l’équipe de Mercedes avant que cette dernière n’amène à son tour des nouveautés à Sepang, et c’est donc une des dernières chances de l’équipe de Woking pour le titre.

"Bakou est un circuit des extrêmes, combinant la plus longue ligne droite de la Formule 1 avec certains des virages les plus lents, il y a donc des compromis importants à gérer" a déclaré Rob Marshall, le directeur technique en charge de la conception.

"Le mode ligne droite donne à chaque équipe une plus grande latitude pour exploiter une voiture à faible traînée dans les lignes droite tout en préservant l’appui dans les virages, mais le défi reste le même : apporter les meilleurs choix de conception et de réglages, puis les exécuter proprement en piste.

"Nous en apprenons encore sur ces voitures à chaque épreuve, et nous avons à la fois surperformé et sous-performé par rapport à nos attentes lors de différentes courses cette saison. Bakou fournira un nouveau test précieux pour la MCL40 à travers un éventail de caractéristiques très différentes."

"La gestion et le déploiement de l’énergie seront particulièrement importants, tout comme la gestion des pneus et des freins, les voitures arrivant au virage 1 après la longue ligne droite avec ces éléments relativement froids."

"Sur le plan opérationnel, il y a très peu de marge d’erreur sur un circuit urbain serré. Une petite erreur peut entraîner des réparations importantes, du temps de piste perdu et des ressources détournées de la performance, la confiance, la précision et une exécution rigoureuse seront donc essentielles tout au long du week-end."

"Avec la continuité réglementaire pour la saison prochaine et une concurrence si serrée aux avant-postes, notre motivation à continuer de développer la voiture reste intacte."

"Nous devons concilier cela avec le travail sur la voiture de l’année prochaine, mais notre attention immédiate se porte sur la livraison de performances accrues et la lutte pour de nouvelles victoires en 2026, tout en capitalisant sur tout ce que nous apprenons."

"Nous nous attendons à ce que n’importe laquelle des quatre meilleures équipes soit capable de gagner à Bakou, le peloton de chasse se rapprochant également, et nous espérons être fermement dans la lutte aux avant-postes."