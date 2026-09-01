Audi F1 prépare une R26 ’complètement différente’ pour Bakou

Audi commence à voir les effets de son travail porter leurs fruits en Formule 1 et à accélérer son développement. L’écurie allemande s’est principalement engagée, très tôt, dans la préparation de 2027, mais elle n’entend pas pour autant abandonner le développement de sa R26. Une première évolution de sa boîte de vitesses est prévue à Monza, avant un important ensemble aérodynamique attendu à Bakou, où la monoplace pourrait prendre une apparence radicalement différente.

Audi se rend ainsi en Italie dans une dynamique nettement plus favorable qu’au début de la saison. Après avoir traversé sept Grands Prix consécutifs sans inscrire le moindre point, l’écurie a marqué des unités lors des quatre dernières courses, confirmant une progression devenue de plus en plus visible.

Le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort, a notamment permis à Audi de confirmer son regain de compétitivité. L’équipe y a affiché un rythme intéressant et obtenu un nouveau résultat dans les points, prolongeant ainsi cette série positive avant d’aborder le dernier enchaînement de deux courses européennes de la saison.

"Nous avons montré un bon rythme à Zandvoort et sommes repartis avec des points pour la quatrième course consécutive, ce qui est toujours encourageant, même s’il y a toujours des domaines dans lesquels nous pouvons progresser," explique Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi.

Monza constituera toutefois un défi différent. Le tracé italien, avec ses longues lignes droites et ses faibles niveaux d’appui, pourrait davantage exposer certaines limites de la R26 et compliquer la poursuite de la série actuelle.

"Monza est toujours un endroit particulier où aller courir, avec toute cette histoire autour du circuit et sur le circuit," poursuit McNish.

"Ce week-end représentera un défi différent, sur un tracé qui pourrait rendre difficile la poursuite de notre série de points obtenus lors des dernières courses. Notre attention restera toutefois portée sur l’exécution et sur le fait de tirer le meilleur parti de ce dont nous disposons afin de débuter ce dernier enchaînement européen sur une note positive."

Une boîte de vitesses revue après 24 semaines de travail

Audi ne se présentera pas à Monza sans nouveauté technique. L’écurie doit y introduire des rapports de boîte de vitesses modifiés, fruit d’un travail entamé après les premières courses de la saison.

Les ingénieurs ont notamment identifié un premier rapport trop court et un huitième rapport trop long. Les nouveaux rapports doivent donc permettre de mieux adapter l’utilisation de la transmission aux exigences du groupe motopropulseur et aux caractéristiques des différents circuits.

Cette évolution aura nécessité environ 24 semaines de développement. Audi a pu profiter de la possibilité spécifique prévue par la réglementation concernant les rapports de boîte de vitesses afin d’introduire cette modification. Une modification est en effet possible en cours d’année, une opportunité que n’a pas saisi McLaren par exemple alors qu’elle a reconnu que ses rapports de boîte étaient un peu trop longs pour le V6 Mercedes. Mais cela attendra 2027 pour Woking.

Audi a déjà travaillé sur les performances au départ depuis le début de la saison. L’introduction d’un turbocompresseur plus petit à Barcelone a permis de progresser dans ce domaine, même si Audi doit encore améliorer certains aspects liés à l’embrayage, aussi bien au niveau du matériel que de sa gestion électronique.

La véritable évolution visuelle de la R26 est cependant attendue quelques semaines plus tard.

Une R26 "complètement différente" à Bakou

Alors qu’une grande partie des ressources de développement d’Audi est désormais consacrée à la monoplace de 2027, l’écurie a décidé de continuer à faire évoluer son modèle actuel avec un important ensemble aérodynamique programmé pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou.

L’ampleur de cette évolution devrait être nettement supérieure à celles déjà introduites. Selon une source interne, la R26 pourrait même avoir une apparence "complètement différente" à Bakou.

Cette évolution intervient alors qu’Audi semble avoir progressivement trouvé une meilleure direction technique. La série actuelle de quatre courses consécutives dans les points constitue un changement particulièrement significatif après les sept épreuves précédentes sans le moindre résultat comptable.

Pour Nico Hülkenberg, les progrès réalisés récemment constituent en tout cas un signal positif.

"Le dimanche à Zandvoort s’est à nouveau terminé de manière satisfaisante pour nous," estime l’Allemand. "Nous sommes repartis avec un nouveau résultat dans les points et, plus important encore, nous avons confirmé que nous avancions dans la bonne direction en tant qu’équipe. L’objectif est désormais de maintenir ce niveau d’exécution lors des prochaines courses."

Le pilote Audi sait néanmoins que la lutte dans le peloton demeure extrêmement serrée et que la moindre erreur peut avoir d’importantes conséquences sur le classement.

"C’est toujours agréable de revenir à Monza," ajoute-t-il. "C’est l’un des vrais classiques, avec tellement de Tifosi passionnés, et un endroit où l’on prend vraiment plaisir à piloter une Formule 1. Le milieu de peloton reste incroyablement serré, donc l’objectif est de réaliser un nouveau week-end propre et de voir où cela nous mènera."

Gabriel Bortoleto abordera lui aussi Monza avec une motivation particulière. Malgré un résultat qui ne correspondait pas à ses attentes à Zandvoort, le Brésilien estime que le comportement de sa monoplace et son rythme constituent des raisons d’être optimiste.

"Même si le résultat de dimanche à Zandvoort n’était pas celui que je souhaitais, à cause du départ chaotique, je me suis senti à l’aise avec la voiture et nous avions un bon rythme, ce qui était clairement positif pour notre retour après la pause," explique Bortoleto.

Monza possède par ailleurs une signification particulière pour le pilote Audi. Le Brésilien y a notamment passé une grande partie de sa carrière dans les catégories de formation.

"Monza est toujours un week-end qui a une signification particulière pour moi : j’ai vécu en Italie pendant toute ma carrière dans les catégories juniors et j’y ai également obtenu de bons résultats ces dernières années," rappelle-t-il.

"De manière générale, courir sur le Temple de la Vitesse est toujours quelque chose que l’on ne peut s’empêcher d’attendre avec impatience. Nous avons été compétitifs lors des dernières courses, alors j’espère que nous pourrons conserver cette dynamique ce week-end et réaliser un bon résultat."

Audi ne sera par ailleurs pas représentée uniquement en Formule 1 à Monza. Freddie Slater, qui porte les couleurs du programme de développement des pilotes Audi, sera également en piste en Formule 3.

Le Britannique arrivera en Italie en tête du championnat alors qu’il ne reste plus que deux manches à disputer. Le week-end de Monza revêtira donc également une importance majeure dans sa quête du titre.