Officiel : la FIA confirme que les courses de F1 seront raccourcies en 2027

La Commission F1 de la FIA a validé la décision de réduire la durée des courses en 2027, qui passeront d’un minimum de 305 kilomètres à 290 kilomètres. Une réduction de deux à trois tours selon les circuits, qui est nécessaire à cause de la réduction de la puissance électrique l’an prochain, ce qui amènera à une hausse de la consommation d’essence. Les équipes et l’autorité de la Formule 1 ont pris cette décision pour limiter les coûts.

En effet, garder les courses à 305 kms aurait obligé les teams à modifier les châssis des voitures pour inclure un plus grand réservoir de carburant, et cela ne sera pas fait, puisqu’il y a déjà des modifications aéro prévues, ainsi qu’un travail sur le moteur.

"Conformément aux ajustements apportés au règlement des unités de puissance qui seront introduits en 2027 concernant le débit de carburant, une réduction de la distance totale de course de 305 km à 290 km a été approuvée, ce qui correspond à une réduction de deux ou trois tours" a écrit la FIA, confirmant une information que nous vous avions déjà donnée.

D’autres changements ont été approuvés par la Commission, à commencer par l’organisation des courses sous la pluie. En cas d’interruptions liées à la météo, il a été décidé qu’une heure limite impérative serait introduite pour la fin de toute activité en course.

En contrepartie, la limitation actuelle d’une durée de course à trois heures (de son départ à son arrivée, interruptions comprises) serait supprimée. La limite de deux heures de course sur piste effective restera en vigueur.

Ces modifications ont été introduites afin de garantir aux spectateurs les meilleures chances possibles de profiter d’une course complète en cas de perturbations. Il a également été convenu qu’une plus grande flexibilité serait accordée pour prolonger les séances d’essais libres si elles venaient à être interrompues.

À la suite de consultations avec le groupe de travail des fabricants concernés et d’une recommandation du Comité consultatif sportif, il a été convenu de supprimer l’homologation des boîtes de vitesses pour 2027, ce qui préservera la liberté de développement des fournisseurs. Des modifications mineures sont également apportées au Règlement Technique de 2027.

De plus, la FIA a aussi confirmé quelques modifications mineures pour les règles sportives et financières en 2026, qui n’ont pas encore été détaillées mais seront notées dans la version mise à jour qui sera en ligne sur le site de la FIA. Le Conseil Mondial doit ratifier ces décisions, mais il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas.