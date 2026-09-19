’Vol’ ou malchance : la défaite de Norris à Madrid fait toujours parler

Nico Rosberg a suggéré à la FIA de fermer la voie des stands ou de réduire radicalement la limite de vitesse dans la voie des stands pendant les périodes de voiture de sécurité virtuelle afin d’empêcher les pilotes d’obtenir un avantage injuste. Le champion du monde de F1 2016 fait cette proposition après le Grand Prix d’Espagne inaugural sur le circuit du Madring, où Lando Norris a perdu une victoire probable en raison d’un mauvais timing.

Dans l’émission The F1 Show de Sky Sports, l’Allemand a suggéré quelques modifications de règles pour éviter cette situation à l’avenir, et selon lui, c’est dans la manière de gérer la possibilité de s’arrêter au stand que réside une solution plus juste.

"Non, c’est juste vraiment de la malchance" a expliqué Rosberg. "C’est ainsi. Et c’est un jeu de bascule avec les déploiements de la VSC et de la voiture de sécurité. On a toujours de la chance ou de la malchance. C’est toujours horrible quand cela arrive parce qu’il méritait de gagner, et c’est nul qu’il l’ait perdue juste à cause d’une VSC."

"Le problème est que nous détestons voir des voitures tourner en rond derrière une voiture de sécurité. C’est la chose la plus ennuyeuse dans le monde du sport automobile. Et c’est pourquoi la VSC a été introduite afin que nous puissions réduire la vitesse là-bas pour les dangers mineurs."

"Comme maintenant, dans le cas de Lance Stroll, parce qu’il était presque hors de danger. Il a juste fallu un tout petit peu de temps pour l’évacuer, et c’était tout. La VSC reste une excellente chose. Mais ce sont de bonnes idées qui mériteraient d’être explorées."

"Soit la voie des stands reste fermée pendant une VSC, ce qui ne donne alors à personne l’occasion d’en profiter pendant celle-ci, ou même pourquoi pas quelque chose du genre : pendant une VSC, la limite de vitesse dans la voie des stands est réduite massivement parce que tout est question du temps perdu lors d’un arrêt aux stands."

"Le problème est que pendant une VSC, le temps perdu aux stands est tellement moindre parce que tout le monde en piste roule si lentement, qu’en entrant aux stands, on perd beaucoup moins de temps de course, et c’est le gros problème, pourquoi cela devient alors injuste."

"Mais si vous trouvez un moyen de faire en sorte que le temps perdu aux stands pendant une VSC soit égal au temps perdu lorsqu’il n’y a pas de VSC, il faut donc d’une manière ou d’une autre ralentir les gens qui vont aux stands, cela pourrait être une idée. C’est donc tout à fait juste et égal pour tout le monde."

Martin Brundle a été encore plus loin en estimant que la défaite de Norris n’était pas de la malchance mais carrément du vol, expliquant que même Kimi Antonelli et Max Verstappen avaient reconnu que terminer devant la McLaren était un coup de chance.

"Antonelli et Verstappen ont tous deux été immédiatement magnanimes après la course en déclarant que la victoire était pour Norris sans le timing malheureux de la voiture de sécurité virtuelle. Un pilote devrait-il perdre une course parce qu’un autre pilote a commis une erreur ou a eu une panne mécanique ?"

"Tout finit par s’équilibrer au cours d’une saison et même d’une carrière, mais cela ressemblait plutôt à un vol dimanche. Certaines catégories de course ferment temporairement la voie des stands, sauf pour les réparations d’urgence, mais tout cela peut aussi devenir un peu confus et encombré dans la voie des stands et n’est toujours pas égal pour tout le monde."

"Une solution pourrait être de veiller à ce que si une sécurité virtuelle est déployée, elle doit alors rester en place pendant au moins un tour complet de tous les concurrents pour que ce soit plus juste. Bien que, bien sûr, cela coûte du temps de course à pleine vitesse sous drapeau vert, ce qui est ce que les gens veulent voir dans les tribunes et sur leurs écrans."

"D’ici l’année prochaine, j’espère et je m’attends à ce que le Madring apporte quelques modifications à la configuration de sa piste pour améliorer les dépassements, des installations en coulisses plus condensées et plus pratiques, et une meilleure signalisation pour tous. Il a tous les ingrédients pour apporter une contribution crédible à la saison de F1."