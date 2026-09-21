Audi F1 veut ’rester’ dans la lutte pour les points en Azerbaïdjan

Audi Revolut F1 Team s’apprête à affronter les rues de Bakou, alors que le championnat prend la direction de la Mer Caspienne pour un triplé de courses. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan marque le début d’un ’triple header’ qui mènera ensuite le paddock à Sepang puis à Singapour, et cette première escale sera certainement la plus piégeuse, avec un circuit très rapide qui serpente entre les murs et mène les pilotes dans la montée désormais célèbre du château.

Nico Hülkenberg a encore terminé dans les points en Espagne et il aimerait continuer cette série, mais surtout celle de l’équipe, qui a inscrit des points lors de cinq des six derniers week-ends. Mais il est méfiant au sujet de Bakou.

"Nous nous sommes constamment battus autour des points ces derniers weekends, et c’est là que nous voulons rester. Bakou est l’un de ces circuits où les choses peuvent changer rapidement, donc si nous mettons tout bout à bout et faisons un weekend propre, il devrait y avoir des opportunités" note l’Allemand.

"Ce à quoi nous pouvons nous attendre, c’est que la bataille pour nos positions soit assez serrée, comme lors des manches précédentes, nous devrons donc bien exécuter notre travail."

Gabriel Bortoleto n’a pas eu de chance en matière de stratégie sur le Madring, mais le rythme était positif, et il espère pouvoir continuer à évoluer proche du top 10 ou au sein de celui-ci dans la capitale azérie.

"Madrid n’a pas été le weekend le plus facile pour moi, mais nous étions proches de la Q3 une fois de plus et notre rythme était plutôt bon, donc j’ai hâte de reprendre là où nous nous sommes arrêtés" poursuit le pilote brésilien.

"Nous nous sommes battus tout près des points récemment, et nous savons que notre voiture a le potentiel d’entrer dans le top dix, donc l’objectif est de continuer à pousser dans cette direction. Nous assistons généralement à des courses vraiment intéressantes à Bakou, et je suis prêt à remonter dans la voiture et à voir ce que nous pouvons faire."

Allan McNish, directeur de la compétition, ne confirme pas le nouveau package qu’Audi est censée amener sur sa R26 ce week-end, et l’on ne sait donc pas si ce sera le cas, mais il s’attend à une série de trois semaines intenses pour le team.

"Madrid a été un autre weekend encourageant pour nous, et j’ai été satisfait de la façon dont l’équipe a fonctionné. Nous avons maximisé notre potentiel, et un nouveau point a été une belle récompense pour cet effort, nous devons maintenant continuer à aller dans cette direction" explique McNish.

"Bakou est la première de trois courses d’affilée, ce sera donc quelques semaines bien remplies pour tout le monde, d’autant plus qu’il s’agit de trois courses très physiques tant pour les pilotes que pour les équipes. Notre objectif sera de bien faire notre travail, de continuer à nous améliorer et de nous mettre dans la meilleure position possible pour lutter pour de nouveaux points."