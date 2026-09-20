Herta ferme la porte à une deuxième saison en F2... et à son rêve de F1 ?

Colton Herta ne souhaite pas prolonger son passage en Formule 2 au-delà de la saison 2026, malgré une campagne particulièrement difficile qui a sérieusement compliqué ses ambitions de rejoindre la Formule 1. Le pilote américain, engagé avec Hitech et également pilote de développement de Cadillac F1, doit désormais réfléchir à la suite de sa carrière alors que l’écurie américaine souhaite à terme aligner un pilote américain.

Vainqueur de neuf courses en IndyCar, Colton Herta a fait le choix de rejoindre la Formule 2 cette saison afin de poursuivre son parcours vers la Formule 1. En parallèle de son engagement avec Hitech dans le championnat de Formule 2, l’Américain assume également des fonctions de pilote de développement pour Cadillac F1.

La nouvelle écurie américaine a clairement affiché son souhait de faire rouler un pilote américain dans un avenir proche, et Herta a naturellement été considéré comme l’une des options potentielles pour occuper ce baquet.

Mais sa première saison en Formule 2 ne s’est pas déroulée comme espéré. À trois manches de la fin du championnat, le pilote de 24 ans occupe seulement la 19e place du classement des pilotes. Une situation qui constitue un sérieux obstacle dans sa quête d’un volant en Formule 1 et qui a alimenté les spéculations sur un éventuel retour aux États-Unis en 2027.

Alors qu’il réfléchit encore à ses différentes possibilités pour la suite, Herta a toutefois clairement fermé une porte : celle d’une deuxième saison en Formule 2.

"Je pense que nous allons devoir attendre et voir. Mais je n’ai aucun intérêt à passer une autre année en Formule 2."

L’Américain avait pourtant réussi à inscrire des points à plusieurs reprises au début de la saison. Mais la dynamique s’est ensuite considérablement dégradée puisqu’il n’a marqué des points qu’une seule fois au cours de ses 13 dernières courses.

Sa saison déjà compliquée a connu un nouvel épisode douloureux lors de la dernière manche disputée à Madrid : un accident en qualifications l’a contraint à manquer les deux courses du week-end. Malgré cette expérience difficile, Herta ne semble pas avoir perdu son intérêt pour la discipline. S’il ne souhaite pas y poursuivre sa carrière de pilote, il entend continuer à suivre attentivement le championnat.

"Je la regarderai certainement, j’aimerai toujours suivre la Formule 2 en tant que championnat automobile. Je pense que je regarde les courses de F2 depuis une dizaine d’années environ, et je continuerai à le faire."

"J’aime vraiment le style de course et les courses elles-mêmes, et j’ai énormément de respect pour les pilotes qui évoluent ici parce que je sais de quoi ils sont capables."

"Je le savais déjà, mais maintenant je le sais encore davantage grâce à ma propre expérience et je suis conscient du niveau auquel tout le monde évolue."

Herta entend également continuer à s’intéresser aux évolutions techniques de la catégorie, même une fois qu’il l’aura quittée.

"Donc, bien sûr, je m’intéresse à la nouvelle voiture qu’il y aura en 2027, et je regarde à quoi elle ressemble, quelles sont ses valeurs d’appui aérodynamique et dans quelle mesure elle est adaptée à la course l’année prochaine. Je continuerai certainement à la suivre."

Un exercice "très mouvementé" entre la F2 et la Formule 1

En attendant de connaître la suite de son parcours, Herta poursuit ses activités avec Cadillac F1. L’Américain a déjà pris le volant de la MAC-26 à trois reprises lors des essais libres 1 cette saison, tout en disputant parallèlement sa saison en Formule 2.

Il a ainsi participé aux séances du vendredi matin à Barcelone, en Hongrie et en Italie. Sa quatrième et dernière apparition en EL1 de la saison n’a pas encore été confirmée. Elle ne devrait toutefois pas coïncider une nouvelle fois avec une manche de Formule 2, ce qui lui évitera de devoir enchaîner les deux programmes au cours d’une même matinée.

Lors de sa dernière apparition en Italie, l’exercice a été particulièrement mouvementé. Herta avait accidenté sa Formule 2 durant les essais avant de devoir rapidement se remettre dans le rythme pour prendre ensuite le volant de la Cadillac de Sergio Pérez.

Une succession de changements qui pourrait sembler particulièrement difficile à gérer. Pourtant, Herta assure apprécier cette expérience, malgré son caractère particulièrement intense.

"C’est très agréable. En fait, c’est très mouvementé. Vous n’avez pas le temps de vous asseoir et de penser à autre chose qu’à ce que vous allez faire ensuite. Vous passez constamment d’une réunion à une autre, puis d’une voiture à une autre. Je trouve donc cela très agréable."

"J’aime le côté chaotique et mouvementé de tout cela, ainsi que le temps que vous passez dans les voitures. Il est donc certainement difficile de passer de l’une à l’autre, mais j’apprécie le processus."

Cette alternance entre la Formule 2 et la Formule 1 lui permet également de continuer à accumuler de l’expérience. Herta estime d’ailleurs que chacune de ses sorties lui permet de mieux comprendre la voiture et de réduire progressivement son temps d’adaptation.

L’Américain explique que son travail consiste notamment à mieux cerner les difficultés rencontrées par les titulaires afin de pouvoir anticiper davantage les réactions de la voiture.

"Je pense qu’il s’agit simplement de se sentir à l’aise, puis de comprendre quels sont, selon les pilotes, les principaux problèmes de la voiture, afin que je puisse ensuite anticiper un peu davantage et essayer de réduire cette période d’apprentissage."

"Chaque fois que je suis monté dans la voiture, cela s’est vraiment bien passé, et vous savez, il y a cette transition pendant laquelle on monte progressivement en rythme."

"Je pense que tout ce dont j’ai besoin, c’est simplement de temps pour être capable de l’exploiter complètement au maximum. Mais à chaque fois, je constate des progrès, donc c’est positif."