Coca-Cola, règles commerciales et polémique : le contrôle excessif de la F1 dénoncé

Lando Norris s’est retrouvé au cœur d’une polémique aussi inattendue que révélatrice après le Grand Prix d’Espagne disputé à Madrid. Le pilote McLaren, deuxième à l’arrivée derrière Kimi Antonelli, a été rappelé à l’ordre par un officiel alors qu’il s’apprêtait à boire un Coca-Cola dans la salle de récupération, où les trois premiers de la course regardaient les meilleurs moments du Grand Prix. Une scène qui a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de David Coulthard, fermement opposé à ce type de contrôle.

Après l’épreuve organisée sur le Madring, Norris a ainsi décidé de boire sa canette malgré la remarque d’un officiel. La Formule 1 possède en effet un partenariat avec Pepsi, le principal concurrent de Coca-Cola sur le marché des boissons sans alcool.

Alors qu’il tenait sa boisson, le Britannique a d’abord prévenu Kimi Antonelli qu’il risquait d’être réprimandé avant de répondre directement à l’officiel.

"Je vais peut-être me faire gronder," a-t-il lancé au pilote Mercedes.

Norris a ensuite assumé son choix sans détour : "Je viens de disputer une course, donc j’ai le droit de boire ce que je veux. Merci beaucoup."

Cette séquence a rapidement divisé les fans et les observateurs de la Formule 1. Si certains ont estimé que le pilote McLaren devait pouvoir choisir librement sa boisson après l’effort, Gunther Steiner a, de son côté, jugé son attitude peu professionnelle.

"Si vous êtes un professionnel, vous ne faites pas ça. Fin de l’histoire," avait déclaré Steiner, insistant sur le fait que les pilotes connaissaient très bien les règles marketing de la F1.

"Vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes parfaitement formé. Il n’aurait pas dû le faire."

David Coulthard ne partage cependant pas cette lecture. L’ancien pilote de Formule 1, vainqueur de plusieurs Grands Prix, estime que la volonté de contrôler les moindres faits et gestes des pilotes devant les caméras va trop loin.

"Bravo à Lando d’avoir tenu bon," a déclaré l’Écossais.

"Bravo à lui, parce que vous savez quoi ? Il a gagné le droit de manger une barre chocolatée ou de boire une boisson gazeuse, quelle qu’elle soit."

"Allez vous faire voir et arrêtez de vouloir tout contrôler."

Une scène qui rappelle les difficultés physiques de Norris

L’épisode de la canette de Coca-Cola est intervenu après un Grand Prix d’Espagne particulièrement éprouvant sur le plan physique. La température de la piste du Madring avait atteint le milieu des 50°C, poussant les pilotes à leurs limites.

Cette séquence a fait écho à une autre scène vécue par Norris après le Grand Prix d’Italie, disputé juste avant l’épreuve espagnole. À l’issue de sa bataille de fin de course avec son équipier Oscar Piastri pour la quatrième place, le Britannique semblait proche de l’épuisement au moment de répondre aux questions des médias.

Appuyé sur ses avant-bras dès le début de l’interview, Norris s’est alors adressé à une personne située hors du champ des caméras.

"Est-ce que je peux avoir simplement de l’eau plate ? Merci, mec."

Le pilote McLaren avait ensuite reconnu être particulièrement éprouvé par les efforts fournis en piste.

"Je vois beaucoup d’étoiles en ce moment, la tête qui tourne. Ce serait bien d’avoir un peu de sucre mais il n’y en a pas."

Lorsque le journaliste lui a demandé sur le ton de la plaisanterie s’il parvenait malgré tout à le voir, Norris lui avait répondu avec son humour habituel : "Je ne vous vois jamais !"

Est-ce après ce moment en Italie que McLaren a tenu une canette de Coca-Cola prête pour le prochain Grand Prix ? Peut-être, mais elle ne devait pas s’attendre à ce que celle-ci se retrouve devant les caméras de la diffusion officielle.