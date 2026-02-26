Moteurs F1 2026 : un nouveau revirement pour le compromis sur le taux de compression !

La polémique entourant les règlements moteurs de la Formule 1 pour 2026 connaît un nouveau rebondissement majeur. La proposition initiale de la Fédération Internationale de l’Automobile visant à résoudre la controverse sur le taux de compression serait déjà sur le point d’être abandonnée, au profit d’un nouveau compromis élaboré en coulisses.

Le plan validé lors de la Commission F1, en marge des essais hivernaux de Bahreïn la semaine dernière, ne ferait donc pas long feu. Une révision du texte serait désormais attendue dans les prochaines semaines.

À l’origine, la proposition prévoyait une modification du règlement à compter du 1er août 2026, sous réserve d’un vote réunissant les cinq motoristes engagés - Mercedes, Ferrari, Red Bull, Honda et Audi - ainsi que la F1 et la FIA.

Avec une super-majorité de six voix requise pour entériner tout changement, Mercedes n’aurait pas été en mesure de bloquer seule la réforme, sauf soutien explicite de la F1 ou de la FIA à l’écurie championne du monde des constructeurs à huit reprises.

Ce premier projet introduisait une nouveauté clé : des mesures du taux de compression effectuées à la fois à froid (température ambiante) et à chaud (130°C). Une évolution notable par rapport au règlement actuel, qui ne mentionne que des mesures à température ambiante.

De manière assez surprenante, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, avait publiquement soutenu cette proposition. En revanche, ce sont les autres motoristes qui se sont montrés fermement opposés au dispositif, contestant notamment l’obligation de procéder à des contrôles sous deux conditions thermiques distinctes.

Face à ces résistances, un nouvel accord de compromis aurait été trouvé. Celui-ci avance la date d’entrée en vigueur du dispositif du 1er août au 1er juin 2026, tout en introduisant une approche en deux temps - sauf retournement de situation si la F1 ou la FIA choisissaient finalement de s’aligner sur la position de Mercedes.

Ainsi, à partir du 1er juin 2026, les mesures du taux de compression seraient bien effectuées à froid et à chaud jusqu’à la fin de la saison. En revanche, dès 2027, seules des mesures en conditions chaudes seraient conservées.

Ce changement de cap représente un avantage stratégique majeur pour les concurrents de Mercedes. En imposant des contrôles exclusivement à chaud à partir de 2027, le constructeur allemand, ainsi que ses équipes clientes, ne tirerait plus aucun bénéfice de son innovation actuelle, et serait contraint de modifier son groupe propulseur.

Dans le scénario initial, avec un double système de mesure maintenu dans le temps, Mercedes aurait conservé une partie de son avantage technique, même s’il était déjà réduit par rapport à sa situation actuelle.

Ce nouvel épisode illustre une fois de plus la complexité politique et technique entourant l’introduction des moteurs 2026, où chaque détail réglementaire peut redistribuer les cartes entre motoristes avant même le premier Grand Prix.