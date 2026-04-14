Et si certains virages devenaient ’intouchables’ en F1 ?

Face aux nouvelles contraintes techniques introduites en Formule 1, certaines inquiétudes commencent à émerger quant à la sécurité en piste. David Coulthard a ainsi tiré la sonnette d’alarme, proposant une solution concrète pour éviter des accidents potentiellement dangereux liés aux nouvelles unités de puissance.

Le sujet a pris de l’ampleur après un incident survenu lors du Grand Prix du Japon, impliquant Oliver Bearman. Le pilote Haas a été piégé par une importante différence de vitesse en se rapprochant de Franco Colapinto.

En cause : les nouvelles unités de puissance, qui réduisent la vitesse en fin de ligne droite afin de récupérer de l’énergie. Ce phénomène peut provoquer des écarts de vitesse soudains entre deux monoplaces, un facteur jugé à risque.

Coulthard estime que certaines portions des circuits du calendrier devraient être exclues de ces phases de récupération d’énergie.

"Il y a certains virages qui devraient presque être exemptés de la récupération d’énergie. On est tellement habitué à les aborder d’une certaine manière."

L’ancien pilote pointe notamment du doigt des sections rapides et aveugles, où la visibilité est limitée.

Parmi les exemples évoqués, un virage emblématique ressort : Eau Rouge, sur le tracé de Spa-Francorchamps.

"Comme Eau Rouge en Belgique, l’un des virages les plus emblématiques au monde. Il y a des moments où l’on ne voit rien en passant la crête, s’il y a une voiture de l’autre côté."

Dans ce type de configuration, Coulthard estime qu’il serait logique d’interdire toute récupération d’énergie et ainsi rendre certains virages "intouchables".

"Ce genre de virages devrait être exempté de la récupération."

"On n’y est pas encore, je ne sais pas pourquoi on le ferait à cet endroit, mais à titre d’exemple, on ne peut pas surprendre les pilotes avec une différence de vitesse de 40 ou 50 km/h."

"C’est tout simplement très dangereux. Et si, au passage, on peut préserver les plus beaux passages de l’année, les rendre intouchables, ce serait faire d’une pierre deux coups."

Alors que la Formule 1 s’adapte à une nouvelle ère technique, cette problématique pourrait rapidement devenir un sujet majeur pour les instances dirigeantes.

"Je suis certain que la F1 tirera des leçons de ce qui est arrivé à Suzuka et que des zones dangereuses pourraient être interdites de recharge d’énergie."

Cependant, ce n’était pas le seul reproche que l’ancien pilote adressait au nouveau règlement. L’un des principaux problèmes qu’il a relevés est que, malgré l’augmentation du nombre de dépassements, la course ne s’est pas améliorée.

Au contraire, la possibilité d’utiliser la batterie pour faciliter les dépassements a entraîné une diminution des duels entre les voitures et une multiplication incessante des dépassements. Coulthard va jusqu’à dire : "On ne peut pas lutter contre l’indéfendable."

"Ce n’est pas une question de nombre de dépassements, de paniers marqués ou de buts. C’est le plaisir d’assister à un spectacle de classe mondiale. Et avec ces dépassements incessants, nous avons vu plusieurs pilotes dépasser dans la chicane, bien plus que lors des précédents Grands Prix, et dès qu’ils ont de la batterie, ils l’utilisent dans la ligne droite des stands."

"Il y a eu des moments palpitants et serrés dans le premier virage. Mais les dépassements sont inévitables avec cette gestion de batterie. On ne peut tout simplement pas lutter contre l’indéfendable."

Pourtant, Coulthard a reconnu que les débuts d’une nouvelle réglementation s’accompagnent toujours de difficultés.

"Il était évident que les débuts seraient un peu difficiles avec une nouvelle réglementation. Mais avec le temps, cela s’améliorera. Et nous avons vu la FIA réagir en modifiant la récupération d’énergie autorisée en qualifications afin de limiter la perte de vitesse dans les virages rapides."

"Mais je veux voir un tour de qualification qui me laisse bouche bée. Un tour où le pilote et la voiture sont à la limite de l’adhérence en permanence. Pas un tour parfait de gestion et de récupération d’énergie."