Da Costa répond aux critiques de Verstappen sur les règles F1 de 2026

Ancien champion de Formula E, Antonio Félix da Costa n’a pas tardé à réagir aux critiques visant les nouvelles règles techniques de la Formule 1. Des commentaires formulés récemment par Max Verstappen, qui a comparé les monoplaces prévues pour 2026 à une "Formula E sous stéroïdes," ont fait réagir le pilote portugais.

Dans un entretien accordé à Auto Hebdo, da Costa a tenu à défendre la place centrale de la gestion de l’énergie dans le sport automobile moderne, et en particulier dans la discipline 100 % électrique.

"En Formule E, la gestion de l’énergie n’est pas une contrainte mais une partie intégrante de la stratégie de course," explique-t-il.

"Les pilotes de Formule 1 apprennent énormément sur la gestion de l’énergie, les techniques de pilotage et les logiciels que nous utilisons en Formule E depuis dix ans. Beaucoup de pilotes de F1 travaillent avec les équipes sur simulateur. J’ai même été contacté moi-même."

Champion de Formule E lors de la saison 2019-2020, da Costa estime que l’électrification croissante de la F1 s’inscrit dans une logique industrielle incontournable.

"Ce sont les constructeurs automobiles qui paient," rappelle-t-il.

"S’ils vendent des voitures électriques ou hybrides, ils ne peuvent courir qu’avec ces technologies. C’est une évolution naturelle, et les pilotes de F1 devront s’adapter. S’ils n’aiment pas ça, ils peuvent rester à la maison."

Une critique qui rejoint celle que Lando Norris a lancé à Max Verstappen !

Le Portugais reconnaît toutefois une certaine nostalgie pour les motorisations du passé, tout en se montrant réaliste.

"J’adore aussi les V10, les V12 et tout le reste. Mais s’ils ne sont plus fabriqués, si ce sont des moteurs de l’âge de pierre, on ne peut pas faire grand-chose."

Alors que la Formule E se prépare à l’arrivée de sa nouvelle génération de monoplaces, la Gen4, le directeur du championnat, Jeff Dodds, a récemment suggéré que Verstappen pourrait être tenté par l’expérience. Une hypothèse que da Costa n’écarte pas.

"Je pense que lorsqu’il verra la Gen4, on pourrait réussir à le convaincre," confie-t-il.

Le pilote portugais tient néanmoins à nuancer la portée des propos du quadruple champion du monde de F1, estimant qu’ils ne visaient pas directement la Formule E.

"Je ne pense pas que ce soit une attaque contre la Formule E. Il voulait dire que la Formule E a sa propre manière de courir et la F1 la sienne, mais que les nouvelles règles créent désormais une zone intermédiaire."

"Mais on sait comment est Max. Il veut toujours piloter des voitures rapides et repousser les limites en permanence."