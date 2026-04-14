Règles F1 améliorées : Miami, Monaco, Barcelone, un plan en plusieurs actes se dessine

Alors que la Formule 1 poursuit sa réflexion autour des règles 2026, les ajustements pourraient finalement être introduits de manière progressive, plutôt que via une refonte immédiate. C’est en tout cas la tendance qui se dégage des discussions actuelles, comme l’explique ce soir le directeur d’équipe de Racing Bulls, Alan Permane, après un entretien avec les médias.

Depuis le début de la pause au calendrier, la FIA, la Formule 1 et les équipes multiplient les réunions afin d’ajuster les nouvelles règles, avec un double objectif : améliorer le défi pour les pilotes en qualifications et limiter les écarts de vitesse importants entre les monoplaces en course.

Selon Permane, il serait illusoire de vouloir tout modifier en une seule fois : "Je pense que cela peut se faire en bien plus de deux étapes. De nombreuses propositions ont été faites."

Le calendrier lui-même complique la tâche, notamment avec le format Sprint à Miami.

"Miami sera particulièrement difficile car c’est un week-end Sprint, donc il y a très peu de temps pour tester quoi que ce soit."

"Nous pourrions essayer certaines mesures plus simples et moins risquées à Miami, puis d’autres à Montréal. Ensuite, nous irons à Monaco où il est presque impossible de tester quoi que ce soit."

Le rendez-vous de Barcelone pourrait ainsi marquer une étape plus significative.

"Barcelone pourrait être la première fois où nous tenterons des choses plus ambitieuses. Je ne parlerais pas forcément de deux évolutions des règles, mais plutôt d’un processus continu."

Un équilibre délicat entre spectacle et sécurité

Fort de plus de 35 ans d’expérience dans le paddock, Permane insiste sur la complexité du dossier, entre attentes des pilotes, des fans et impératifs de sécurité.

"Ce n’est pas simple. Nous devons évidemment écouter les pilotes. Il y a deux groupes, c’est peut-être un peu simplifié, mais les fans les plus passionnés sont très mécontents, alors que les spectateurs occasionnels trouvent cela très excitant."

"Je dois admettre que certaines batailles ont été immenses. Je me suis moi-même laissé distraire sur le muret des stands en regardant les Ferrari se battre à Shanghai, c’était génial."

"Et le début de course à Melbourne ! À la télévision, on comprend mieux avec les replays l’utilisation de l’énergie et les dépassements, mais en direct, j’ai trouvé cela vraiment excitant."

Les discussions actuelles s’articulent donc autour de deux axes principaux : rendre les qualifications plus axées sur le pilotage pur, et améliorer la sécurité.

"Nous devons être à l’écoute de notre public, nous devons aussi écouter nos pilotes, et comme vous le savez sans doute, beaucoup de travail est en cours. Et ce travail se poursuit. Une autre réunion est prévue demain [mercredi]. Celle de la semaine dernière a été très productive, et une autre aura lieu la semaine prochaine pour décider des ajustements à apporter avant Miami."

"L’un des objectifs est de rendre les qualifications plus ‘à fond’, davantage centrées sur le pilote et moins sur le groupe propulseur. Le second objectif est la sécurité, suite à l’incident entre Franco Colapinto et Ollie Bearman à Suzuka, afin de réduire les écarts de vitesse entre les voitures."

"Nous voulons réduire ces vitesses de rapprochement. Mais toute modification devra être finement dosée. Il faut faire attention à ne pas réduire le spectacle. Une façon de diminuer ces écarts serait de supprimer certains boosts ou de réduire l’énergie supplémentaire disponible lorsque l’on suit une voiture de près... mais cela réduirait aussi probablement les dépassements. Il nous faut donc trouver le juste équilibre."