L’annulation des courses d’avril a ’un impact significatif’ sur les budgets en F1

Alan Permane a déclaré que la F1 espère toujours reprogrammer les Grands Prix annulés de Bahreïn et d’Arabie saoudite, malgré des complications logistiques et financières croissantes. Le directeur de Racing Bulls garde cet espoir alors que la Formule 1 espère limiter la perte face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Ces commentaires interviennent alors qu’une pression croissante se fait sentir pour trouver un créneau plus tard dans le calendrier, faisant écho aux récentes affirmations du consultant néerlandais Robert Doornbos selon lesquelles Djeddah pourrait encore faire son retour en décembre pour quatre courses de suite.

Cependant, Permane admet que les répercussions financières de ces annulations se font déjà ressentir sur l’ensemble de la grille : "L’annulation de deux Grands Prix a un impact significatif sur le budget des écuries."

"D’un côté, si ces courses n’ont pas lieu, les équipes économiseront de l’argent car nous n’aurons pas à envoyer de personnel sur place. Il n’y aura pas de dépenses pour les vols, les hôtels ou le transport du fret. Cependant, le bilan global restera déficitaire, et c’est une mauvaise nouvelle."

Comme environ la moitié de cette somme est redistribuée aux écuries, le manque à gagner devrait se chiffrer en millions par équipe : "Nous n’avons pas encore de chiffres précis, mais plus tard dans la saison, les coûts des écuries augmenteront inévitablement en raison de la hausse du prix du carburant."

"Mais les coûts de carburant de tout le monde ont déjà augmenté, et il en sera bientôt de même pour le transport aérien. Et tout cela aura forcément un impact sur les écuries de F1, car tous ces frais sont intégrés dans le plafond budgétaire."