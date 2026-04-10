La FIA révèle à combien s’élève l’investissement sur les bénévoles en F1

La Fédération Internationale de l’Automobile a publié ce vendredi un rapport de recherche historique révélant pour la première fois l’ampleur extraordinaire et l’importance du bénévolat pour permettre la tenue du championnat du monde de F1.

Depuis que le sport automobile existe, le bénévolat est important pour chaque événement, et la Formule 1 ne fait pas exception. Les commissaires de piste sont l’exemple le plus populaire et le plus médiatisé parmi les bénévoles qui aident à faire fonctionner le sport.

Ils sont les artisans de la sécurité en piste, et la FIA a révélé à quel point elle dépend de ce bénévolat, même si cela a évidemment un coût pour la fédération, qui forme ces bénévoles pour assurer un fonctionnement fluide et solide du sport.

Ce nouveau rapport, basé sur des recherches récentes menées par la FIA University, a révélé que les programmes de formation et de développement fournis par la fédération et ses clubs membres lors de chaque course de Formule 1 équivalent à un investissement annuel de plus de 11 millions d’euros.

L’étude a aussi révélé que deux tiers des bénévoles lors des événements de Formule 1 sont engagés depuis plus de 5 ans. Alors que la charge de travail des bénévoles a augmenté de 20 % sur la même période, ce taux de rétention a été crucial pour soutenir la croissance rapide et récente du championnat.

Le bénévolat offre une opportunité unique, précieuse et mémorable aux fans et passionnés du monde entier de prendre part à l’action et de jouer un rôle significatif dans l’organisation de ce qui est souvent leur course nationale.

Le rapport indique que les bénévoles apprécient l’opportunité de participer à une activité récréative qui s’intègre à leur vie professionnelle, apportant un soutien au sport estimé à 13,2 millions d’euros.

En octobre dernier, la FIA a mis en avant un "Mois des Bénévoles et Officiels", qui a mis en lumière la contribution des volontaires qui font vivre le sport automobile, en maintenant les pistes et les circuits sûrs et prêts pour la course et le rallye partout dans le monde.

Le rapport conclut par plusieurs recommandations visant à améliorer davantage l’expérience des bénévoles et à maintenir ce bon taux de rétention. Parmi celles-ci, la création d’un pôle d’apprentissage pour recruter et former les bénévoles et officiels en utilisant des innovations de pointe et les meilleures pratiques mondiales.

La FIA évoque aussi une expansion du département des officiels de la FIA, incluant une nouvelle charte des bénévoles, qui définirait les normes minimales requises pour soutenir et valoriser les bénévoles lors d’une manche de Formule 1.

"Le Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA repose sur les bénévoles, ils sont la colonne vertébrale de notre sport, sans eux, nous ne pourrions tout simplement pas courir" a déclaré Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA.

"Ils veillent à ce que nos compétitions soient sûres et équitables. Ils agissent avec professionnalisme et fierté, et soutiennent les pilotes, les équipes et les fans. La FIA accorde une immense valeur à leur contribution."

"Ce rapport historique apporte non seulement des informations vitales sur leur rôle, mais reconnaît également notre investissement significatif et aide la FIA à continuer de fournir son soutien de la manière la plus efficace possible. Ensemble, avec nos membres et nos bénévoles à travers le monde, nous faisons avancer le championnat du monde de Formule 1."

Carol Armstrong, élue officielle de l’année 2024 de la FIA, a détaillé la vie de bénévole en F1, et l’importance de ce rôle, mais aussi d’une bonne formation : "Au cours des 14 dernières années, j’ai été bénévole sur plus de 50 courses de Formule 1."

"Rien ne remplace l’atmosphère incroyable présente dans chaque paddock, poste de commissaire et voie des stands à travers le monde. Il y a quelque chose de si spécial à rencontrer de nouvelles personnes qui partagent un amour profond pour ce sport, tous réunis pour jouer leur rôle au cœur de l’action."

"Je suis reconnaissante que ce rapport ait non seulement mesuré la valeur immense que le bénévolat apporte à la Formule 1, mais qu’il souligne aussi les vastes opportunités de formation et de développement dont nous bénéficions lors des événements."

"Je suis convaincue que ces recommandations amélioreront encore l’expérience des bénévoles et garantiront que le bénévolat reste une partie intégrante et chérie de chaque course de Formule 1."