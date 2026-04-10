Tombazis admet que les F1 2026 doivent être ’revues’ mais réfute ’une réécriture’ du règlement

La Formule 1 a connu un début de saison contrasté, avec des courses disputées mais des qualifications qui ne mettent plus le sens du pilotage à l’épreuve, et des critiques sur l’aspect artificiel de la toute nouvelle réglementation moteur.

Nikolas Tombazis est le directeur des monoplaces pour la FIA. Il était présent lors des toutes premières discussions sur le règlement 2026 et a été central dans son évolution depuis. L’ingénieur affirme que le vacarme autour de la nouvelle réglementation est exagéré, même s’il est conscient des ajustements à apporter.

"Ce n’est pas comme si nous discutions d’une réécriture complète" a déclaré Tombazis. "Nous pensons que le patient n’est pas en soins intensifs, le patient a juste besoin de manger quelques pommes par jour, pas de subir une opération à cœur ouvert."

"Il y a des sujets, tant du point de vue de la pilotabilité que de la sécurité, que nous devons aborder. Je n’aime pas passer mon temps à dire ’tout va bien, nous n’avons rien à faire’, car il est clair qu’il y a des choses à faire."

"De même, je n’aime pas dire à l’autre extrême ’c’est un désordre total’. Nous avons des fans satisfaits du spectacle, nous avons eu un accident causé par des aspects spécifiques que nous devons résoudre, et nous avons des pilotes qui estiment que certaines choses peuvent être améliorées."

Même s’il ne s’attendait pas à des réactions si négatives, Tombazis n’est pas choqué par les critiques : "Je ne sais pas s’il arrive souvent, quand on est le directeur ou l’arbitre, de recevoir des tapes dans le dos tout le temps. Ils sont généralement critiqués, et nous sommes assez grands pour le savoir."

L’accident d’Oliver Bearman à Suzuka, provoqué par la différence radicale de vitesse de rapprochement entre les voitures, a suscité une vive inquiétude. Cela n’a pas été pris à la légère, insiste Tombazis, qui s’est toutefois montré prudent quant à une réaction trop hâtive.

"Chaque accident à haute vitesse est toujours un petit choc. Dire que c’était attendu serait faux, mais les vitesses de rapprochement avaient été identifiées comme un risque. Il y a eu des discussions à ce sujet, mais il n’était pas facile d’agir avant d’avoir eu un peu de temps pour analyser certains paramètres."

"Lorsque nous avons introduit des changements de manière beaucoup plus précipitée, le risque est d’aggraver les choses ou de causer toutes sortes d’autres problèmes, c’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps pour analyser. Clairement, la sécurité est la priorité numéro un."

La FIA a reconnu que la nouvelle réglementation pourrait être revue, et Tombazis note qu’avec près de 200 ingénieurs dans chaque équipe, la courbe d’apprentissage est abrupte : "Vous pouvez apprendre théoriquement comment jouer du violon, mais tant que vous ne jouez pas du violon, vous ne comprenez pas nécessairement ce que cela implique."

Une partie du problème auquel la F1 est confrontée est la complexité du fonctionnement de ces moteurs hybrides. Il n’y aura pas de changements dans la construction des moteurs, mais plutôt dans les paramètres de récupération et de déploiement de l’énergie, qui peuvent être ajustés mais qui représentent un équilibre délicat.

"Ces règles sont ce que nous appelons collectivement les règles de gestion de l’énergie, elles ne nécessiteront pas de modifications matérielles mais pourraient nécessiter certains changements de réglages et de logiciels."

"Des changements qu’il est fondamentalement possible d’introduire très prochainement et qui vont au cœur de la résolution des problèmes de vitesse de rapprochement ou de satisfaction des pilotes."

Il n’a cependant pas exclu de nouveaux développements pour donner aux motoristes une chance d’apporter d’autres modifications : "Nous pourrions décider de mettre en place une phase 1 et une phase 2, et peut-être donner à la phase 2 un peu plus de temps pour que les constructeurs puissent effectuer quelques ajustements."

La situation est délicate, mais l’organe directeur est prêt à les affronter et espère que tout le monde ira dans la bonne direction : "Tout le monde est extrêmement passionné par ce sport, pilotes, fans, et quand les choses ne sont pas parfaites, ils le disent avec passion."

"Nous ne nous attendons pas à ce que les gens édulcorent leurs commentaires. Mais j’espère maintenant un large consensus, que les équipes nous soutiendront également et que nous ne serons pas dans une position où nous devrons trop argumenter."