Marko veut ’laisser sa chance’ au règlement 2026 de la F1 même si des choses ’ne fonctionnent pas’

Helmut Marko a donné son avis sur la nouvelle réglementation de la F1, et il pense que les constructeurs ont trop voulu aller vers l’électrification. L’ancien conseiller motorsport de Red Bull n’est pas totalement fermé à ce qu’offrent ces nouvelles monoplaces, mais saisit l’origine du problème.

Il estime que le problème a commencé lorsqu’une répartition de près de 50/50 entre le moteur thermique et l’énergie électrique a été placée au cœur de la nouvelle réglementation sur les moteurs, visant à attirer de nouveaux constructeurs et à conserver les anciens en F1.

L’Autrichien estime que lorsque les règles ont été finalisées il y a deux ans, avec la poussée vers l’électrification au premier plan des demandes des constructeurs, les intérêts ont par la suite évolué, laissant le règlement actuel imparfait.

"Certains points ont été omis lors de l’élaboration de la réglementation, mais il ne faut pas oublier qu’elle a été adoptée à une époque où l’opinion dominante était que les véhicules électriques étaient la seule option" a déclaré Marko à la chaîne ORF.

"Et cela a considérablement changé entre-temps ; le moteur à combustion interne a fait son retour, nous avons un carburant sans CO2, ce qui signifie que tout a été fait d’un point de vue environnemental. Et maintenant, nous devons simplement nous assurer de corriger ces, je dirais, lacunes du règlement du mieux possible."

"En théorie, cela semble génial d’avoir une répartition de puissance 50-50 entre le groupe motopropulseur électrique et le moteur thermique. Mais en pratique, cette approche ne fonctionne pas, car la batterie doit être rechargée et il n’y a pas assez de zones de recharge sur les circuits."

Marko a également cité des préoccupations de sécurité qui doivent être abordées suite à l’incident impliquant Oliver Bearman et Franco Colapinto lors du Grand Prix du Japon, mais l’Autrichien refuse de se fixer sur les problèmes et pense que la base est bonne.

"Il y a aussi la situation que nous venons d’avoir avec Colapinto et Bearman. Il arrive avec un excédent de vitesse de plus de 50 km/h. C’est presque comme si un véhicule était à l’arrêt, et cela doit être évité."

"L’autre chose est que les départs ne sont pas constants, ce qui a conduit à des situations dangereuses. Mais, c’est une nouvelle réglementation, laissons-lui sa chance, et je pense que l’essentiel du développement se fera au niveau du logiciel."

Max Verstappen a été très critique de la réglementation, et Marko a répondu aux déclarations de son ancien pilote, se montrant d’accord avec une analyse de Lewis Hamilton selon laquelle le pilote capable de gérer au mieux son utilisation d’énergie sortira vainqueur en 2026.

"Je pense que Hamilton a raison concernant la gestion de l’énergie. Mais cela nous éloigne de ce que représente la Formule 1, où le pilote le plus rapide dans une bonne voiture ou la meilleure voiture gagne."

"Il ne s’agit pas d’une équipe d’ingénieurs qui réussit parfaitement sa programmation. Ou d’une batterie pleine qui dépasse une batterie vide. Ce n’est pas un vrai dépassement. Ce n’est pas doubler ; c’est juste passer devant, et c’est plus qu’artificiel, cela ne devrait vraiment pas être le cas."