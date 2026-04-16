Leclerc marqué à jamais par Bianchi : ses meilleurs souvenirs en sport auto

Charles Leclerc s’est livré avec émotion sur celui qui a profondément marqué sa vie et sa carrière : Jules Bianchi. Plus qu’un mentor, le pilote disparu reste une figure fondatrice dans le parcours du Monégasque, qui évoque aujourd’hui ses meilleurs souvenirs en sport automobile.

Le Grand Prix du Japon 2014 demeure l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire récente de la Formule 1. Ce jour-là, sous une pluie battante à Suzuka, Jules Bianchi est victime d’un terrible accident au 43e tour, qui lui coûtera la vie quelques mois plus tard.

Pour Leclerc, le choc est d’autant plus violent que Bianchi était son parrain et un pilier de ses débuts en sport automobile. Pourtant, malgré la douleur, jamais l’idée d’abandonner ne l’a effleuré.

"C’était incroyablement difficile, mais l’idée d’arrêter ne m’a jamais traversé l’esprit, parce que c’est ce qui me fait vivre, ce qui alimente réellement ma passion," confie-t-il dans le podcast BSMT.

Au moment du drame, Leclerc est lui-même en course.

"C’est ce que j’aime le plus au monde, mais ce moment a été vraiment difficile à accepter. J’étais en week-end de course quand c’est arrivé. Je ne comprenais pas vraiment ce qui s’était passé. Même mon père a essayé de ne pas tout me dire, parce que j’allais monter dans la voiture pour ma course. Donc je ne connaissais pas tous les détails."

"Après, il m’a tout expliqué, et ça a été un énorme choc."

Une influence déterminante

Premier pilote à intégrer la Ferrari Driver Academy dès sa création en 2009, Bianchi était promis à un avenir chez Ferrari avant sa disparition. Un chemin que Leclerc empruntera à son tour quelques années plus tard, jusqu’à s’imposer aujourd’hui comme l’un des leaders de la Scuderia, avec huit victoires en Grand Prix.

En 2024, après son premier succès à domicile à Monaco, il avait d’ailleurs dédié cette victoire à son ami disparu. Mais au-delà des résultats, ce sont surtout les souvenirs d’enfance qui restent gravés.

"J’avais 17 ans. C’était mon parrain sportif. Il a toujours été là depuis le début. J’ai des vidéos de nous à la maison, où il prenait un kart ; Jules amenait un kart plus petit pour courir avec moi, qui avais six, sept ou huit ans de moins que lui. Ce sont les meilleurs souvenirs que j’ai en sport automobile."

"Chaque mercredi après les courses, on allait rouler ensemble. C’était aussi une période où j’ai énormément appris, parce que je courais avec des gens plus âgés que moi, et surtout avec Jules, qui était un pilote absolument extraordinaire.""

"Tous ces moments étaient incroyablement spéciaux, et c’est ce qui me rendait heureux. Donc il n’y a jamais eu le moindre doute sur le fait de continuer."