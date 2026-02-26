Lindblad révèle quel pilote a ’énormément contribué’ à sa carrière

Arvid Lindblad va faire ses débuts en F1 cette année, et il révèle l’influence que son mentor, Oliver Rowland, a eue sur son ascension fulgurante. Le pilote Racing Bulls n’est plus qu’à quelques semaines de ses débuts en F1. Il s’apprête à devenir le quatrième plus jeune débutant de l’histoire.

Lindblad n’a passé qu’une seule saison en Formule 3 puis en Formule 2 avant de se voir offrir la chance de prendre la place au sein de l’écurie basée à Faenza, et il remercie Oliver Rowland, récent champion du monde de Formule E, pour le soutien apporté.

"Je veux dire, pour commencer, le programme Red Bull en lui-même a joué un rôle massif dans ma présence ici aujourd’hui et je leur en suis extrêmement reconnaissant" a déclaré Lindblad à Motorsport Week, saluant aussi des personnes chez Red Bull, et notamment Helmut Marko.

"J’ai été signé à l’âge de 13 ans par Helmut et, oui, cela a joué un rôle énorme dans ma carrière. J’ai été recruté vers le milieu de mon parcours en karting, j’ai donc fait un peu de karting et toute l’échelle des monoplaces avec Red Bull."

"Et ils m’ont vraiment beaucoup appris. C’est en grande partie grâce à Helmut et Rocky [Guillaume Rocquellin, ancien ingénieur Red Bull et remplaçant de Marko] en particulier que j’ai pu franchir les étapes que j’ai franchies. Et puis aussi, évidemment, Helmut encore, pour avoir cette opportunité maintenant."

"Je dirais que la seule autre personne qui a joué un rôle massif pour m’aider est Oliver Rowland. Je le connais depuis que j’ai sept ans et c’est en grande partie grâce à lui et à Red Bull que je suis ici aujourd’hui."

Rowland est peut-être celui qui a la plus grande influence sur Lindblad. Le champion du monde en titre de Formule E a repéré le talent de son jeune compatriote il y a plusieurs années et le soutient depuis.

Après avoir été aperçu dans le garage Nissan de Rowland lors du récent E-Prix de Djeddah, et passant du temps avec sa fille Harper dans le paddock, Lindblad semble faire partie intégrante de la famille Rowland, ce qu’il confirme d’ailleurs.

"Ollie m’a aidé à me développer en tant que personne et en tant que pilote. Je le connais depuis l’âge de sept ans, et il a énormément contribué à ce que je sois là où je suis aujourd’hui. Nous avons même créé une équipe de karting ensemble."

"J’étais en contact avec lui pratiquement chaque fois que j’étais sur la piste. Et puis en F3 et F2, il venait sur beaucoup de courses. Il m’est difficile de décrire notre relation autrement que comme une famille."

"C’est certain qu’il m’aide sur le plan du pilotage, mais c’est aussi sur tout le reste. C’est un rôle plus mental également, basé sur toute son expérience, parfois sur l’aspect psychologique ou sur le point de vue de l’approche."

"Alors, oui, je lui suis extrêmement reconnaissant et je suis vraiment touché qu’il ait toujours voulu m’aider. J’ai appris énormément de choses de lui, mais c’est aussi très agréable que nous nous entendions bien et qu’il ait pris du temps sur son emploi du temps chargé."

"Il court en Formule E, il est l’actuel champion du monde, et il vient sur beaucoup d’événements pour m’épauler. Je lui en suis donc très reconnaissant. Et je pense que nous avons une très bonne relation et peut-être même qu’il y a quelques petites choses qu’il a apprises de moi récemment !"

Rowland a connu un retour fulgurant en Formule E lors de la saison 10, après qu’un départ en milieu de saison l’année précédente a remis sa carrière en question. Pour cela, il a révélé avoir sollicité l’aide d’un psychologue du sport pour retrouver un mental d’acier.

Ayant réussi à remonter la pente après un revers sportif, il est évidemment un mentor à l’expérience importante. Lorsqu’on lui demande si cette influence a déteint sur lui, Lindblad explique que les conseils de Rowland s’étendent aussi bien en dehors de la voiture qu’à l’intérieur.

"Il n’a pas agi comme un psychologue parce que, évidemment, ce n’est pas son domaine d’expertise. Ce que je voulais dire, c’est davantage sur l’approche du week-end de course, tout ce qui provient de son expérience."

"L’approche du marketing, des médias, du week-end de course, de certaines situations et de la manière de les gérer mentalement. Au final, il y a beaucoup de choses que nous devons faire maintenant en tant que pilotes de Formule 1 et que je suis en train d’apprendre."

"Il y a beaucoup de temps consacré à des choses qui ne sont pas seulement le pilotage, et c’est sur ce genre de choses, comment gérer tout cela, qu’il m’a beaucoup aidé. Même sur l’aspect psychologique, ce sont des choses que nous avons travaillées ensemble."