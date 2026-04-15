Règlement F1 : Mansell soutient Verstappen et plaide pour des corrections rapides

Sacré champion du monde en 1992, Nigel Mansell n’a pas mâché ses mots face à l’évolution actuelle de la Formule 1. Présent à Silverstone pour promouvoir un événement en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne, le Britannique a affiché son soutien total aux pilotes actuels, à commencer par Max Verstappen, très critique à l’égard des nouvelles règles.

Le quadruple champion du monde de Red Bull Racing a récemment dénoncé un compromis jugé excessif entre performance pure et gestion de l’énergie, qualifiant la situation de fondamentalement défaillante. Un constat partagé par Lando Norris, qui a décrit les courses comme artificielles.

Mansell dit comprendre pleinement cette frustration.

"Je dois faire écho et soutenir les pilotes à 100 %. C’est très décevant de voir l’étalon de toutes les voitures de course, la Formule 1, donner l’impression lors des premières courses qu’elles ne sont pas réellement en train de courir par moments. C’est très étrange pour les fans, et certainement pour un pilote qui essaie d’exprimer ses compétences particulières."

L’ancien pilote Williams va même plus loin en évoquant directement le cas Verstappen : "J’ai une totale sympathie pour Max. Aurais-je exprimé cela aussi fortement que lui ? Peut-être pas... mais ce que dit Lando est parfait. Ce que tous les autres ont dit est vrai. Et je pense que les instances dirigeantes écoutent."

Face aux critiques grandissantes, la F1 et la Fédération Internationale de l’Automobile ont déjà entamé une série de réunions techniques pour ajuster la réglementation. Une première rencontre a eu lieu la semaine dernière, qui a donné de belles avancées selon Alan Permane, et plusieurs autres sont prévues avant le prochain rendez-vous du championnat à Miami.

Au cœur du problème, les nouvelles unités de puissance, dont la répartition de 50/50 entre électrique et thermique impose des contraintes inédites. Les pilotes doivent notamment lever le pied plus tôt et laisser glisser la monoplace dans de nombreux virages rapides afin de recharger la batterie via le moteur thermique, au détriment du pilotage à pleine attaque.

Une réunion sur le règlement sportif est programmée cette semaine, suivie d’une nouvelle session technique, avant un sommet réunissant l’ensemble des parties prenantes le 20 avril pour tenter de dégager un consensus.

Mansell espère un retour rapide à une Formule 1 plus authentique.

"J’espère qu’ils ajusteront suffisamment les choses pour que ce que nous avons vu lors des premières courses ne se poursuive pas. Ce serait une énorme erreur s’ils ne corrigent pas assez. Il faut que les voitures soient pilotées comme elles devraient l’être. Que la Formule 1 reste la Formule 1 telle qu’elle a toujours été. Il suffit juste de quelques ajustements. Tant que c’est suffisamment ajusté, tout ira bien."

Hamilton relancé, Ferrari en embuscade

Le Britannique s’est également montré très enthousiaste quant aux perspectives de Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari. À 41 ans, le septuple champion du monde semble retrouver un second souffle après une saison 2025 difficile.

"Je suis désolé, je suis biaisé concernant Lewis. Je pense qu’il est fantastique, ce qu’il a accompli est monumental," affirme Mansell.

"Lewis est de nouveau motivé. Il a eu une carrière brillante et c’est fantastique ce qu’il fait. Il est désormais revigoré."

"Ferrari a fait un travail fabuleux durant l’hiver. Ils sont dans le coup, Mercedes est en tête et McLaren sera aussi là. Si Lewis a le matériel pour faire le travail, je pense toujours qu’il peut gagner. Il a toutes les capacités pour remporter un autre championnat du monde, ce qui serait épique."

Selon lui, le facteur clé reste l’évolution du règlement : "Je pense que vous verrez qu’il a plus que jamais le feu sacré. Ferrari pourrait faire extrêmement bien cette année une fois que tout le monde arrêtera de lever le pied en permanence et que nous retrouverons une vraie course."

Duel interne explosif chez Mercedes ?

Enfin, Mansell s’est projeté sur la lutte pour le titre 2026, qui pourrait se résumer à un duel interne chez Mercedes si l’équipe conserve son avantage actuel. Une situation qui mettrait aux prises George Russell et Kimi Antonelli.

Le jeune Italien impressionne en ce début de saison, avec notamment deux victoires consécutives en Chine et au Japon, et une avance de neuf points sur son coéquipier. Mais Mansell insiste sur l’importance de l’expérience.

"George est un grand pilote. Parfois, tout dépend des circonstances, parfois vous avez de la chance, parfois non."

"C’est une longue saison, mais il faut mener avec une concentration incroyable."

Et illustre son propos avec un souvenir personnel face à Riccardo Patrese : "Je n’oublierai jamais qu’en 1992, mon équipier pensait que j’avais une voiture spéciale. Nous avons échangé nos voitures en qualifications à São Paulo et j’étais immédiatement 1,5 seconde plus rapide avec la sienne."

"Le point, c’est qu’il faut imposer son autorité. Kimi a fait un excellent travail. Il est jeune. Tout le monde le soutient, donc ce sera passionnant à suivre."