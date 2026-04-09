Règles 2026 : la F1 a ouvert ’un dialogue constructif’ aujourd’hui selon la FIA, le calendrier annoncé

La FIA a levé le voile sur les premières discussions visant à ajuster les très critiquées réglementations 2026 de la Formule 1, à l’issue d’une réunion inaugurale jugée constructive.

Organisée ce jeudi, cette première rencontre s’inscrit dans une série d’échanges destinés à définir d’éventuelles modifications des règles techniques et sportives. Autour de la table figuraient des responsables techniques des écuries ainsi que des motoristes, invités à analyser les premières données recueillies lors des trois premiers week-ends de course de la saison.

Dans un communiqué, la FIA a évoqué "un dialogue constructif" et souligné qu’un consensus global s’était dégagé.

"Il a été généralement admis que, même si les courses disputées jusqu’à présent ont offert un spectacle excitant, il existe une volonté d’apporter des ajustements à certains aspects des règlements, notamment dans le domaine de la gestion de l’énergie," précise l’instance dirigeante.

Ce point constitue l’un des axes majeurs de réflexion, alors que les nouvelles unités de puissance et leur gestion énergétique ont suscité de nombreuses interrogations depuis le début de saison. Malgré la nature hautement compétitive des parties prenantes, la FIA insiste sur la qualité des échanges, y compris sur des sujets sensibles.

Cette première étape n’est toutefois qu’un prélude. Une nouvelle réunion technique est programmée le 16 avril afin d’approfondir les discussions engagées, tandis qu’un rendez-vous dédié au règlement sportif se tiendra le 15 avril pour examiner les ajustements nécessaires à la mise en œuvre d’éventuelles évolutions techniques.

Le processus culminera le 20 avril avec une réunion de haut niveau réunissant l’ensemble des acteurs, dont les directeurs d’écurie et le PDG de la F1, Stefano Domenicali. À cette occasion, les différentes options élaborées conjointement par les équipes techniques devraient être présentées, avec l’objectif de dégager un consensus sur la marche à suivre.

L’enjeu est clair : introduire rapidement des ajustements afin de répondre aux principales préoccupations, idéalement avant la prochaine manche du championnat prévue à Miami le 3 mai.

La FIA rappelle par ailleurs que les réglementations 2026 ont été élaborées "en étroite collaboration" entre toutes les parties prenantes : équipes, constructeurs, motoristes, détenteur des droits commerciaux et fédération. C’est dans ce même esprit que les discussions actuelles sont menées.

Toute évolution devra néanmoins suivre le processus d’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile, ultime étape avant toute entrée en vigueur.

Le communiqué de la FIA en intégralité :

"La première d’une série de réunions consacrées aux modifications potentielles du règlement de Formule 1 pour 2026 a été convoquée aujourd’hui par la FIA."

"La réunion d’aujourd’hui, entre la FIA et les experts techniques des écuries et des motoristes, a abordé de nombreux sujets dans le cadre de l’évolution naturelle du règlement technique et sportif de la F1 pour 2026."

"Il a été généralement convenu que, malgré le spectacle offert par les courses disputées jusqu’à présent, des ajustements étaient nécessaires concernant certains aspects du règlement, notamment en matière de gestion de l’énergie. Un dialogue constructif a eu lieu sur les sujets délicats, en particulier compte tenu de la compétitivité des acteurs."

"Il avait été convenu en début d’année par toutes les parties que cette série de réunions se tiendrait après les trois premières courses de la saison 2026 de Formule 1. Le calendrier a été établi de manière à permettre la collecte de données techniques suffisantes avant toute discussion."

"Dans le cadre de ce cycle de discussions, d’autres réunions sont prévues au cours des deux prochaines semaines. Une réunion du Comité des règlements sportifs se tiendra le 15 avril afin d’examiner les modifications de la section B nécessaires pour faciliter les changements techniques."

"La prochaine session technique aura lieu le 16 avril. Les points abordés aujourd’hui seront approfondis et de nouveaux sujets seront présentés."

"Une réunion de haut niveau, réunissant des représentants de toutes les parties prenantes, est prévue le 20 avril. Les options privilégiées, proposées conjointement par les équipes techniques, y seront examinées et un consensus sera recherché sur la voie à suivre."

"Le règlement 2026 a été élaboré et approuvé en étroite collaboration avec les équipes, les constructeurs, les motoristes, le détenteur des droits commerciaux et la FIA. C’est dans cet esprit de collaboration que les modifications potentielles sont discutées."

"Toute modification du règlement sera soumise à l’approbation du Comité des sports motorisés de la FIA (WMSC)."