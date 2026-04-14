GPDA : les pilotes se sont réunis pour discuter des modifications à demander à la F1

Dans la continuité des discussions techniques évoquées ces derniers jours en Formule 1, un nouveau cap a été franchi avec l’implication directe des pilotes. Lundi, une réunion virtuelle a en effet réuni plusieurs acteurs majeurs du paddock, dont Max Verstappen, la FIA et la FOM, afin d’évoquer d’éventuels ajustements du règlement technique.

Cette réunion s’inscrit dans une séquence d’échanges plus large. Quelques jours plus tôt, jeudi dernier, les responsables techniques des écuries s’étaient déjà réunis à distance pour discuter de potentielles modifications à court terme.

L’objectif est clair : permettre aux directeurs d’équipe de trancher le 20 avril sur les évolutions à adopter, avant une validation finale par le Conseil mondial du sport automobile.

Dans cette logique, il était prévu d’intégrer le retour des pilotes, directement concernés par ces changements. Une étape désormais actée avec cette réunion organisée lundi.

Aux côtés du président du GPDA, George Russell, Max Verstappen faisait partie des participants. Une présence loin d’être anodine, tant le pilote de Red Bull Racing s’est montré critique à l’égard des règles actuelles.

Le Néerlandais n’a pas hésité ces derniers mois à exprimer son malaise face au style de course imposé par la réglementation 2026, allant même jusqu’à s’interroger sur son avenir à long terme en Formule 1.

Si le contenu précis des discussions n’a pas filtré, plusieurs sources concordantes évoquent "une réunion positive et productive". Les pilotes auraient notamment réitéré leurs préoccupations déjà exprimées ces dernières semaines.

Dans la lignée des propos tenus ce soir par Alan Permane sur la nécessité d’ajuster progressivement les règles, cette consultation des pilotes apparaît comme une étape clé pour affiner les décisions à venir.

Reste désormais à savoir dans quelle mesure les suggestions des pilotes seront intégrées aux ajustements finaux préparés par la FIA et la Formule 1.

Une chose est certaine : le calendrier s’accélère. Les premières décisions doivent être entérinées dès le 20 avril, avec une possible entrée en vigueur rapide. Les premiers effets de ces changements pourraient être visibles dès le prochain week-end de Grand Prix à Miami, début mai, avec une première étape.