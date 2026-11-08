Les pilotes de F1 dénoncent les ’lâches’ qui les insultent sur les réseaux sociaux

Les insultes et les menaces visant les pilotes de Formule 1 sur les réseaux sociaux continuent de préoccuper le paddock. Alors que la FIA vient de réviser ses directives pour lutter contre le harcèlement et les insultes en ligne, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto ont salué les efforts entrepris par l’instance internationale. Le pilote Alpine, particulièrement engagé sur cette question depuis le début de l’année à cause de ses fans, appelle à maintenir une mobilisation permanente. Son homologue d’Audi s’est montré beaucoup plus virulent envers les auteurs de ces attaques, qu’il qualifie de "lâches" , tout en rappelant qu’il existe une différence fondamentale entre une critique constructive et des propos menaçants.

La FIA poursuit ses efforts pour lutter contre les comportements abusifs sur les réseaux sociaux. Face à la recrudescence des insultes et des attaques visant les acteurs de la Formule 1, l’instance dirigeante du sport automobile a récemment procédé à une révision de ses directives concernant les abus en ligne.

Interrogés sur cette initiative lors de la conférence de presse des pilotes du Grand Prix du Brésil, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto ont tous deux apporté leur soutien à la démarche.

Les deux Sud-Américains partagent la conviction que le sport doit continuer à agir contre ces comportements, même s’ils ont adopté des approches différentes pour exprimer leur position.

Franco Colapinto a été particulièrement actif dans la lutte contre les comportements abusifs sur internet cette saison. Le pilote Alpine a déjà pris publiquement position à plusieurs reprises et estime avoir suffisamment évoqué le sujet pour ne pas devoir revenir longuement sur ses propres expériences.

"C’est formidable. Je pense que, vous savez, je me suis beaucoup battu contre cela cette année et je ne veux pas en parler beaucoup plus. Je pense que j’en ai suffisamment parlé", a déclaré l’Argentin.

"Mais d’une manière générale, c’est un domaine dans lequel nous devons continuer à progresser en tant que communauté, en tant que sport, dans tous les domaines, vous savez, partout dans le monde. Nous devons continuer à surveiller cela et, bien sûr, à chercher comment nous pouvons améliorer les choses. Et oui, nous ne devons tout simplement pas laisser le sujet de côté."

Pour Colapinto, le principal enjeu consiste à ne pas considérer les mesures déjà prises comme suffisantes.

"Nous devons être très proactifs dans ce que nous faisons. De mon côté, avec l’équipe, avec Alpine et avec tout le monde dans le paddock, nous nous sommes beaucoup battus contre cela. Tout le monde devrait en faire autant. Espérons donc que nous pourrons continuer à améliorer la situation."

Le pilote argentin insiste ainsi sur la nécessité d’une mobilisation permanente, au-delà des seules réactions suscitées par les épisodes les plus médiatisés.

Gabriel Bortoleto a lui aussi salué le travail accompli par la FIA, tout en adoptant un ton beaucoup plus offensif à l’égard des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour s’en prendre aux pilotes.

Le Brésilien a d’abord souligné l’engagement de Colapinto, qui s’est exprimé plus ouvertement sur cette question au cours de la saison.

"Oui, je pense que la FIA fait du très bon travail dans ce domaine. Et encore une fois, je pense que Franco s’est exprimé un peu plus ouvertement sur le sujet, et je pense qu’il est important d’accepter les critiques constructives, parce que c’est normal. Nous vivons dans un monde libre. Nous pouvons écouter les opinions, mais elles doivent être constructives."

Bortoleto considère que la liberté d’expression ne doit pas servir de justification aux comportements menaçants ou aux attaques personnelles gratuites.

Le pilote Audi estime notamment que certaines personnes profitent de l’anonymat ou de la distance offerte par les écrans pour tenir des propos qu’elles n’oseraient jamais prononcer directement devant les personnes concernées.

"Elles ne peuvent pas être menaçantes. Elles ne peuvent pas consister à porter des jugements négatifs, parce que je suis certain que ces gens n’auraient pas les couilles de faire cela en me regardant dans les yeux, ou en regardant Franco dans les yeux, ou n’importe qui d’autre, vous savez."

"Ils font cela parce qu’ils sont derrière leur écran. Donc, vous savez, si quelqu’un veut venir me dire quelque chose en face, cela me va, c’est alors une autre histoire. Mais les abus en ligne, c’est pour les lâches."

Au-delà de sa condamnation des comportements abusifs, Bortoleto se montre optimiste concernant les initiatives engagées par la FIA.

"Je suis certain que la FIA s’occupe très bien de cette question. Elle a été proactive. Nous en avons également beaucoup discuté entre pilotes, et je constate beaucoup de progrès dans ce domaine. Alors, espérons que nous pourrons continuer à nous améliorer sur ce point."