Et si les fans de F1 pouvaient assister aux décisions stratégiques en course ?

La Formule 1 pourrait considérablement enrichir l’expérience de ses téléspectateurs en leur donnant accès aux informations et aux discussions stratégiques habituellement réservées aux écuries. Écarté de la direction de Red Bull en juillet 2025, Christian Horner a découvert une nouvelle manière de suivre les Grands Prix après avoir passé près de 25 ans au cœur des opérations. Désormais spectateur, il mesure l’écart entre les données disponibles sur le muret des stands et celles proposées à la télévision. Une différence qui lui inspire une idée ambitieuse : permettre aux fans de s’installer virtuellement aux côtés des stratèges de leur équipe favorite.

Horner a changé de perspective sur la Formule 1 depuis son départ de Red Bull Racing. Après avoir dirigé l’écurie autrichienne pendant deux décennies, le Britannique suit désormais les courses depuis l’extérieur, une expérience inédite pour celui qui avait l’habitude de disposer en permanence de toutes les informations nécessaires à la gestion d’un Grand Prix.

Au cours des quinze derniers mois, l’ancien directeur et PDG de Red Bull Racing a ainsi découvert ce que signifie regarder une course comme un simple passionné, sans accès direct aux communications internes, aux simulations stratégiques ou aux analyses de la concurrence.

Horner a expliqué que cette nouvelle position lui avait permis de prendre conscience d’un décalage important entre les informations dont disposent les équipes et celles accessibles au public. De quoi proposer des idées.

"Le changement a été particulièrement frappant après une carrière passée à suivre les courses depuis le muret des stands, au cœur des décisions stratégiques. Mais pour moi, c’était aussi une perspective différente. En tant que fan, en tant que spectateur, je me suis soudain retrouvé à regarder les courses avec des commentateurs que je n’avais pas entendus depuis 25 ans, et à ressentir quelque chose de différent..."

"Je suis passé de cette sorte de cocon sur le muret des stands, avec toutes ces informations, ces connaissances, ces stratégies, les analyses des concurrents et ainsi de suite, à une situation où vous n’avez soudain plus qu’un écran, avec des commentateurs qui expliquent ce qui se passe et différents graphiques."

Cette expérience lui a donné le sentiment que les retransmissions actuelles pourraient aller beaucoup plus loin dans la présentation des aspects techniques et stratégiques de la discipline. Les téléspectateurs disposent certes de nombreuses données pendant les Grands Prix, mais une grande partie du travail réalisé par les ingénieurs et les stratèges reste invisible.

Or, selon Horner, ces informations pourraient représenter une véritable valeur ajoutée pour le public.

L’ancien dirigeant considère que la Formule 1 possède une quantité considérable de contenus susceptibles d’intéresser les spectateurs, notamment ceux qui souhaitent mieux comprendre la construction d’une stratégie de course.

"J’avais l’impression qu’il y avait tellement plus de choses qu’ils pourraient dévoiler."

"Les équipes s’y opposent parce qu’elles ne veulent pas révéler leur propriété intellectuelle ni abandonner un avantage concurrentiel."

"Mais quand on regarde la manière dont les téléspectateurs consomment aujourd’hui la Formule 1, leur soif et leur envie de données et d’informations, et que l’on passe de l’expérience que j’avais sur le muret des stands à celle d’un simple spectateur, c’est incroyable de constater tout ce qui pourrait être mis à disposition en matière d’analyse de la concurrence, de stratégie, de compréhension de la manière dont les courses évoluent et de communications."

Horner estime notamment que les discussions qui se déroulent entre les différents responsables d’une équipe pendant un Grand Prix pourraient permettre aux spectateurs de mieux comprendre certaines décisions.

Choix des pneumatiques, anticipation des arrêts aux stands, réaction aux stratégies adverses ou adaptation aux événements de course : autant d’éléments qui influencent directement le résultat, mais dont le processus de décision reste largement inaccessible au public.

"Évidemment, tout cela se passe sur le muret des stands et ailleurs au sein de l’équipe. Je pense donc vraiment qu’il s’agit d’un domaine qui pourrait être davantage exploité pour offrir une expérience encore meilleure aux téléspectateurs."

Interrogé sur la manière dont la Formule 1 pourrait concrètement proposer cette expérience, Horner a avancé une idée particulièrement ambitieuse : permettre aux fans de suivre une course depuis un muret des stands virtuel.

"Peut-être en rendant cela interactif. Pourquoi ne pas s’installer virtuellement sur le muret des stands de son équipe préférée, comprendre comment elle prend ses décisions et quelles discussions ont lieu ?"

"Maintenant, en tant que directeur d’équipe, je me serais opposé à cela, parce qu’on ne veut pas divulguer ces informations."

Cette réflexion s’inscrit dans une analyse plus large de la transformation de la Formule 1 au cours des dernières années.

"Au bout du compte, le sport est un divertissement et la concurrence est tellement forte aujourd’hui que la Formule 1 est parvenue à se placer dans une position incroyable."

"Notamment grâce à la série Netflix, nous avons toute une nouvelle génération de fans, avec des profils très variés."

"Elle doit continuer à évoluer. Elle ne peut pas stagner, alors qu’elle se trouve dans une situation aussi favorable."

L’ancien patron de Red Bull ne doute pas que les responsables du championnat soient conscients de cette nécessité, mais insiste sur l’importance de ne pas considérer le succès actuel comme acquis.

"Elle ne peut pas rester immobile, ce qu’elle ne fera certainement pas, j’en suis sûr, mais il faut continuer à évoluer."