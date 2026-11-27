Audi F1 ’doit trouver un peu plus de rythme’ mais a vécu une journée ’propre’
Bortoleto et Hülkenberg sont plutôt optimistes au Qatar
Audi F1 a affiché un rythme encourageant lors de la première journée du Grand Prix du Qatar, sur le circuit de Losail. Les deux pilotes se sont approchés du top 10 toute la journée, et la R26 semble en mesure de viser les points et la Q3, puisque Gabriel Bortoleto ne pointait qu’à un dixième de la dixième position en EL2, après avoir signé le 11e chrono de la séance qui concluait la journée.
Le Brésilien s’est félicité de ce qu’il a vécu en piste ce vendredi, et il espère continuer à progresser demain avant des qualifications qu’il juge cruciales pour obtenir un bon résultat en course dimanche, alors qu’il est difficile de dépasser sur ce tracé.
"C’était un vendredi positif. Nous avons connu une journée propre et j’ai eu le sentiment de boucler quelques bons tours. Nous devons encore trouver un peu plus de rythme pour nous mêler à la lutte, et tout le monde ici ainsi qu’à l’usine pousse fort pour y parvenir" a déclaré Bortoleto.
"La position en piste est particulièrement importante ici, nous avons donc besoin d’une solide séance de qualifications et d’un réglage qui nous aide à préserver les pneus en course."
Nico Hülkenberg était 13e de ce vendredi et il se félicite d’une journée déroulée sans encombre. Il indique qu’il faudra en revanche s’habituer à une exploitation différente de la voiture, après plusieurs circuits dont les caractéristiques étaient très variables, et éloignées de celles de la piste de Losail.
"Un vendredi assez simple pour nous, propre dans l’ensemble. Le Qatar est un circuit très différent de ceux que nous avons eus récemment, avec beaucoup de virages à haute vitesse, il y a donc pas mal de choses à assimiler et à comprendre" note l’Allemand.
"Nous allons tout passer en revue cette nuit, voir où nous pouvons apporter des améliorations et élaborer un bon plan pour demain. Le peloton semble plus serré que jamais, ce sont donc les petits détails qui feront la différence."
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