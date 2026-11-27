Alpine F1 a connu une première journée d’essais libres difficile au Grand Prix du Qatar, sur un circuit de Losail dont les nombreux enchaînements rapides mettent en évidence certaines faiblesses de l’A526. Douzième des EL2, Pierre Gasly a notamment été victime d’un spectaculaire tête-à-queue à haute vitesse qui a endommagé son fond plat et prématurément mis un terme à sa séance. Quinzième, Franco Colapinto n’a pas non plus trouvé un équilibre satisfaisant avec sa monoplace, mais l’écurie française espère encore pouvoir se mêler à la lutte pour les dernières places en Q3 samedi.

Pierre Gasly a terminé la deuxième séance d’essais libres en 12e position avec un chrono de 1’24"764, mais le Français n’a pas pu mener à bien l’intégralité de son programme après une sortie de piste à haute vitesse.

Le pilote Alpine a expliqué que plusieurs facteurs avaient contribué à sa perte de contrôle, notamment des températures de pneumatiques relativement basses au début de son tour rapide, un supplément de puissance moteur et un talonnage plus important de sa monoplace à l’approche du virage 14.

"Notre séance s’est terminée prématurément après ce tête-à-queue à haute vitesse lors des EL2", explique Gasly.

"Ce n’est jamais une sensation agréable de se retrouver dans le mauvais sens à de telles vitesses, mais cela n’arrive pas très souvent. Nous avons certaines choses à comprendre en tant qu’équipe."

"Avec le drapeau rouge intervenu juste avant mon premier tour rapide, nous tenions vraiment à effectuer immédiatement un relais avec peu de carburant. Nous avions un peu plus de puissance moteur pour ce tour et les températures des pneumatiques étaient assez basses au début du tour. Je suis entré assez rapidement dans le virage 14, la voiture a un peu plus talonné, j’ai élargi ma trajectoire sur le vibreur et j’ai perdu le contrôle, sans aucune possibilité de ramener la voiture sur la piste."

Si sa monoplace a subi des dégâts au niveau du fond plat, Gasly ne se montre pas particulièrement inquiet concernant les réparations que devront effectuer ses mécaniciens durant la nuit.

Le Français se préoccupe davantage du niveau de compétitivité affiché par Alpine face à Racing Bulls, son principal adversaire au championnat des constructeurs en cette fin de saison.

"Nous avons quelques dégâts sur le fond plat, mais je suis certain que nous allons tout réparer et tout préparer pour demain. En ce qui concerne notre roulage, il semble que nous soyons de nouveau un peu derrière Racing Bulls, nous abordons donc le reste du week-end en essayant de les rattraper."

"Les sensations avec la voiture étaient correctes durant mes tours, avec un peu de sous-virage par endroits, donc il y a quelques domaines sur lesquels nous devons travailler et progresser. J’espère que nous serons dans la lutte pour la Q3 avec Racing Bulls et que nous pourrons nous placer dans une position compétitive."

Colapinto peine à trouver le bon rythme à Losail

Quinzième des EL2 avec un meilleur chrono de 1’25"733, Franco Colapinto a également éprouvé des difficultés à trouver les bonnes sensations au volant de son A526 sur le circuit qatari.

L’Argentin, qui avait déjà prévenu jeudi que les caractéristiques de Losail risquaient d’exposer certaines faiblesses de sa monoplace après les excellents résultats obtenus à Las Vegas, n’est pas encore parvenu à trouver un équilibre lui permettant d’exploiter pleinement son potentiel.

"Cela a été une journée assez irrégulière, avec des hauts et des bas, durant laquelle nous avons vraiment eu du mal avec l’équilibre de la voiture et n’avons pas encore réussi à trouver un bon rythme sur ce circuit. Il y a eu quelques problèmes et interruptions durant la séance qui m’ont empêché d’effectuer certains tours rapides, donc dans l’ensemble, cela n’a pas été la plus facile des journées", reconnaît Colapinto.

Le pilote Alpine a également souligné l’importance que devrait revêtir la gestion des pneumatiques durant le reste du week-end, malgré la limitation à 27 tours de la distance pouvant être parcourue avec chaque train de gommes lors de la course de dimanche.

"L’usure des pneumatiques semble assez importante dans toutes les équipes, ce à quoi nous nous attendions en abordant le week-end. Même avec la limitation du nombre de tours, l’usure et la dégradation joueront toujours un rôle ici. L’écart de performance et les sensations entre les pneumatiques mediums et tendres sont des choses que nous devons examiner, car beaucoup d’équipes semblaient tirer davantage de performance des mediums."

"Nous ne sommes pas là où nous voudrions être à ce stade du week-end, mais il est encore temps de renverser la situation et, je l’espère, d’être plus compétitifs au moment d’aborder les qualifications."

Un fond plat troué sur l’Alpine de Gasly

Steve Nielsen, le directeur général d’Alpine F1, a confirmé que les caractéristiques du circuit de Losail avaient mis en évidence certaines des limitations de l’A526, particulièrement dans les enchaînements de virages rapides.

Malgré les progrès accomplis par l’écurie française au cours de la saison dans ce domaine, les difficultés rencontrées par les deux pilotes vendredi témoignent du travail qu’il reste encore à effectuer pour améliorer le comportement de la monoplace à haute vitesse.

"Cela n’a pas été notre meilleure journée et il est clair que notre voiture présente certaines limitations sur ce circuit, particulièrement dans ses enchaînements rapides. Les deux pilotes n’ont pas été totalement satisfaits de l’équilibre de la voiture et celle-ci n’est pas tout à fait là où nous voudrions qu’elle soit à ce stade", explique Nielsen.

"Les hautes vitesses ont tendance à constituer un point faible de notre voiture et, même si nous avons progressé au cours de la saison, cela pose toujours des difficultés aux pilotes, comme nous l’avons vu avec Pierre au virage 14, où il est sorti de piste de manière assez spectaculaire."

Nielsen a également apporté quelques précisions concernant les dégâts subis par la monoplace de Pierre Gasly lors de sa sortie de piste. Le fond plat de l’A526 présente notamment un trou suffisamment important pour nécessiter son remplacement avant la reprise du roulage samedi.

"Nous allons devoir remplacer le fond plat parce qu’il y a un assez gros trou dedans, mais compte tenu de la vitesse, cela aurait pu être bien pire."

Malgré ce vendredi difficile, Steve Nielsen reste convaincu qu’Alpine dispose d’un potentiel suffisant pour se mêler à une lutte particulièrement serrée au sein du milieu de peloton lors des qualifications.

"Il y a de la performance dans cette voiture et je pense que nous sommes dans un milieu de peloton très serré, où tout le monde se bat pour les dernières places en Q3. Nous avons beaucoup de travail devant nous ce soir, ici sur le circuit et à Enstone sur le simulateur, pour voir ce que nous pouvons améliorer afin de rendre la voiture plus facile à piloter dans les enchaînements rapides pour les deux pilotes."