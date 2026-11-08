Sainz n’est pas rassuré par la Williams F1 de 2027

Carlos Sainz ne cache pas ses inquiétudes concernant la capacité de Williams à rebondir en 2027 après une saison 2026 particulièrement difficile. Alors que l’écurie britannique travaille déjà sur sa prochaine monoplace, le pilote espagnol estime que deux des trois principaux problèmes rencontrés cette année devraient pouvoir être corrigés. En revanche, il reste beaucoup plus prudent concernant les choix aérodynamiques et la fiabilité des données de développement, qui n’ont pas toujours été confirmées en piste. Une situation qui l’empêche, pour le moment, d’afficher une confiance totale dans les progrès annoncés par son équipe.

Présent au Brésil, Carlos Sainz a dressé un bilan sans concession des difficultés rencontrées par Williams au cours de la saison 2026. L’ancien pilote Ferrari a identifié trois erreurs majeures qui ont compromis la compétitivité de l’écurie : le retard pris dans la préparation de la monoplace, les difficultés à maîtriser son poids et le choix d’un concept aérodynamique qui ne s’est pas révélé suffisamment performant.

Si les deux premiers problèmes lui semblent relativement maîtrisables dans la perspective de 2027, le troisième constitue une source d’inquiétude nettement plus importante.

"Je suis convaincu que nous résoudrons les deux premiers problèmes l’année prochaine", a déclaré Sainz.

"Le troisième problème est celui qui m’inquiète, ou plutôt celui sur lequel nous devons concentrer le plus d’efforts."

Un concept aérodynamique qui continue de susciter des doutes

Sainz avait déjà qualifié le concept actuel de Williams d’échec, une appréciation sévère qui traduit sa déception face aux performances de la monoplace cette saison.

Mais au-delà du manque de compétitivité de la voiture, l’Espagnol s’interroge surtout sur la capacité de son équipe à identifier correctement les directions de développement les plus prometteuses.

"Le problème ne réside pas uniquement dans les choix effectués pour 2026. Il concerne également la corrélation entre les données obtenues lors du développement et les performances réellement constatées sur les circuits."

"Certaines évolutions n’ont en effet pas produit les gains espérés. Tout ce qui est introduit ne fonctionne pas comme prévu, ce qui me laisse un certain niveau de doute lorsque je travaille dans le simulateur et que je vois les chiffres que nous obtenons pour l’année prochaine."

"Il y a donc un certain niveau de doute ou de scepticisme."

Cette incertitude constitue un enjeu majeur pour Williams, qui doit s’assurer que les progrès annoncés par ses simulations se traduiront effectivement par une amélioration des performances en piste.

Pour Sainz, "résoudre les problèmes de préparation et de poids de la voiture ne suffira pas si l’écurie ne parvient pas à corriger les faiblesses du concept aérodynamique."

"Je ne remets pas en cause la possibilité d’un redressement en 2027 mais les chiffres de développement ne sont pas une garantie de compétitivité à ce stade, avec nos outils actuels."

"J’attends encore des éléments suffisamment convaincants pour dissiper mes doutes. Et encore, ils ne partiront au mieux que lorsque nous serons en piste l’an prochain."