Nico Hülkenberg dresse un bilan plutôt positif de la première saison d’Audi en Formule 1, malgré les nombreuses occasions manquées d’inscrire des points au championnat. À deux Grands Prix de la fin de la saison 2026, le pilote allemand estime que le constructeur d’Ingolstadt a réalisé des progrès encourageants depuis ses débuts, même si son écurie se retrouve encore régulièrement aux portes du top 10. Le vétéran du plateau rappelle surtout qu’Audi n’en est encore qu’aux premières étapes de son développement en tant qu’équipe d’usine.

Dans le paddock du Grand Prix du Qatar, Nico Hülkenberg est revenu sur les difficultés rencontrées par Audi au cours de sa première campagne en Formule 1, à la suite du rachat intégral de l’écurie Sauber, basée à Hinwil.

Si cette première saison n’a pas été exempte de difficultés, le pilote allemand considère que celles-ci étaient prévisibles compte tenu de l’ampleur du projet entrepris par le constructeur et se montre satisfait de la direction prise par son équipe.

"Cela a été mouvementé par moments, mais il fallait s’y attendre", confie Hülkenberg à l’agence de presse allemande SID.

"Je pense que nous avons travaillé sur de nombreux domaines et réalisé d’assez bons progrès, étape par étape. Mais nous sommes encore dans une phase de développement, nous n’en sommes encore globalement qu’au tout début."

Audi occupe actuellement la huitième place du championnat des constructeurs, à seulement trois points de Haas F1, tandis que Nico Hülkenberg et son équipier Gabriel Bortoleto ont chacun inscrit 14 points depuis le début de la saison.

Le pilote allemand considère que la capacité de son équipe à se mêler régulièrement à la lutte pour les points, lorsque celle-ci parvient à exploiter correctement son potentiel, constitue déjà un résultat "respectable" pour sa première année en Formule 1.

"Nous ne sommes pas mécontents de notre situation actuelle et, si nous faisons tout correctement, nous nous battons généralement pour les points, ce que je considère déjà comme tout à fait respectable et positif", souligne-t-il.

Six arrivées aux portes des points pour Hülkenberg en 2026

Nico Hülkenberg a néanmoins connu une saison particulièrement frustrante sur le plan comptable, le pilote de 38 ans ayant terminé à la 11e place pour la sixième fois de l’année lors du Grand Prix de Las Vegas.

L’Allemand ne considère toutefois pas cette succession de résultats aux portes des points comme une simple conséquence de circonstances défavorables en course.

"Il se trouve simplement que nous terminons souvent à cette position. C’est notre niveau, cela reflète notre performance", reconnaît Hülkenberg.

"Je sais qu’il y a beaucoup de blagues sur cette fameuse onzième place qui nous colle parfois à la peau mais c’est finalement aussi un signe de notre constance. Il n’est pas évident de passer la barrière du top 10 cette année, surtout pour une formation aussi nouvelle que la nôtre."

Malgré cette mini-frustration récurrente, le pilote allemand reste optimiste concernant les perspectives à plus long terme d’Audi en Formule 1.

Le constructeur allemand devra désormais profiter de la période hivernale pour tenter de franchir un nouveau cap dans son développement, même si Hülkenberg est bien conscient que l’ensemble des écuries du plateau cherchera également à réaliser des progrès significatifs avant la deuxième saison disputée sous la nouvelle réglementation technique.

"Bien sûr, nous voulons franchir un cap durant l’hiver, comme tout le monde", conclut-il.

"Nous verrons donc si nous y parvenons."