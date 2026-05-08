’Les doubles standards de la FIA’ : Hamilton au cœur d’une nouvelle polémique

La FIA se retrouve une nouvelle fois accusée d’incohérence dans l’application de son règlement disciplinaire après que Lewis Hamilton a échappé à toute sanction pour un geste offensant aperçu lors du Grand Prix de Miami.

L’affaire a été lancée par Daniel Juncadella, équipier de Max Verstappen aux prochaines 24 Heures du Nürburgring, qui a dénoncé des "doubles standards" de la part de l’instance dirigeante après avoir lui-même été sanctionné pour un geste similaire en WEC l’an dernier.

Des images non diffusées à la télévision du Grand Prix de Miami montrent Hamilton adresser un doigt d’honneur au pilote Alpine F1 Franco Colapinto après un accrochage entre les deux hommes dans le premier tour.

Une séquence captée par la caméra embarquée de la Ferrari montre le Britannique retirer sa main droite du volant avant d’effectuer le geste alors qu’il dépassait Colapinto dans la longue ligne droite opposée (voir vidéo ci-dessous).

Hamilton, qui a finalement terminé sixième juste devant l’Argentin, avait expliqué après l’arrivée que les dégâts subis sur sa monoplace lui avaient coûté environ une demi-seconde au tour.

Cette polémique fait directement écho au cas de Daniel Juncadella, sanctionné lors de la finale de la saison 2025 du Championnat du monde d’endurance à Bahreïn pour avoir adressé le même geste à Augusto Farfus.

L’Espagnol avait alors écopé d’une amende de 5000 euros, dont 4000 avec sursis. Les commissaires du WEC avaient qualifié son geste de "comportement grossier, irrespectueux et totalement inapproprié dans le sport automobile".

En découvrant les images de Hamilton à Miami, Juncadella n’a pas caché son irritation sur les réseaux sociaux.

"Donc j’imagine qu’il n’y a pas eu d’amende, c’est ça ?" a-t-il écrit.

"Les doubles standards de la FIA... Ils ne déçoivent jamais."

Interrogé ensuite sur le fait que le geste de Hamilton pouvait être considéré comme anodin, l’Espagnol a nuancé son propos tout en réclamant une cohérence réglementaire.

"Je ne pense pas que ce soit correct de sa part de faire ça," a-t-il ajouté.

"Mais qu’on lui mette une amende de 5000 euros, exactement comme ils l’ont fait avec moi."

Juncadella doit faire équipe avec Max Verstappen, Jules Gounon et Lucas Auer lors des 24 Heures du Nürburgring le week-end prochain, une épreuve très attendue qui marquera les débuts du quadruple Champion du monde dans la classique allemande.

Verstappen lui-même avait déjà été au centre d’une polémique avec la FIA autour du langage employé lors de sa saison 2024. Le Néerlandais avait utilisé un juron lors d’une conférence de presse officielle FIA pendant le Grand Prix de Singapour.

En réponse, la FIA lui avait imposé ce qu’elle avait qualifié de "travaux d’intérêt public".

Le pilote Red Bull avait alors réagi en menant une forme de protestation pendant le reste du week-end singapourien, multipliant les réponses très courtes parfois limitées à un seul mot lors des conférences de presse officielles. Verstappen avait même organisé à un moment un point presse improvisé dans le paddock après la session officielle organisée par la FIA.

Le Néerlandais avait finalement effectué sa sanction avant la cérémonie de remise des prix FIA de fin de saison au Rwanda.

À la suite de cette affaire, la FIA avait décidé de durcir son approche concernant l’usage de langage grossier par les pilotes avant la saison 2025.

Face à la contestation des pilotes de F1 mais aussi du Championnat du monde des rallyes, l’instance avait toutefois accepté d’introduire une distinction entre les situations dites "contrôlées" et "non contrôlées".

Les insultes et jurons restent ainsi interdits dans des contextes formels comme les conférences de presse officielles, tandis que davantage de tolérance est désormais accordée dans des situations émotionnelles ou spontanées, notamment à la radio.

Le geste de Lewis Hamilton à Miami entre très probablement dans cette seconde catégorie, ce qui explique sans doute l’absence de sanction disciplinaire. Mais pourquoi avoir sanctionné Juncadella alors ?