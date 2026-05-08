Vers un échange entre Piastri et Verstappen ? McLaren F1 ne ferme pas la porte mais...

Zak Brown a rejeté les spéculations évoquant un possible échange entre Oscar Piastri et Max Verstappen chez McLaren, alors que Juan Pablo Montoya, qui estime qu’un tel scénario "aurait du sens".

L’avenir de Verstappen en Formule 1 reste l’un des sujets les plus commentés du paddock depuis plusieurs mois pour ne pas dire saisons. Le quadruple champion du monde a déjà été associé à Mercedes, tandis que certaines rumeurs évoquent même une retraite anticipée de la F1 pour se consacrer au GT3. Plus récemment, c’est McLaren qui s’est retrouvé au centre des discussions.

Ces spéculations ont pris de l’ampleur après l’annonce du départ de Gianpiero Lambiase, ingénieur de course historique de Verstappen chez Red Bull, vers McLaren au plus tard en 2028.

Cette échéance correspond justement à la dernière année du contrat longue durée liant Verstappen à Red Bull, alimentant les théories d’un futur transfert du Néerlandais vers Woking.

Selon certaines rumeurs parues cette semaine, sans aucun fondement vérifié selon nos sources, Oscar Piastri pourrait alors effectuer le chemin inverse et rejoindre Red Bull, l’ancienne équipe de son manager Mark Webber.

Juan Pablo Montoya estime qu’un tel mouvement pourrait être logique s’il se révélait vrai.

"D’après ce que j’entends, Mark Webber n’est toujours pas vraiment satisfait de la façon dont les choses évoluent pour Oscar chez McLaren," a affirmé l’ancien pilote colombien, présent dans le paddock pour son fils qui évolue en Formule 2.

"Très souvent, les personnes qui gèrent les pilotes lancent ce genre d’histoire simplement pour mettre un peu de pression sur l’équipe et remuer les choses."

Montoya considère toutefois que l’Australien disposerait de nombreuses options sur le marché des transferts.

"Piastri trouverait un volant n’importe où. Il y a cette idée selon laquelle Max et Oscar pourraient faire un échange direct. Cela aurait du sens."

"Webber a piloté pour Red Bull auparavant. Il connaît Red Bull. Donc ce serait quelque chose de logique."

Montoya s’interroge néanmoins sur l’aspect financier d’une éventuelle opération.

"Ce serait une décision logique à prendre. La question est : McLaren serait-elle prête à dépenser l’argent que Max demanderait ?"

Zak Brown, de son côté, a clairement refroidi ces spéculations. Le PDG de McLaren affirme être totalement satisfait de son duo actuel composé d’Oscar Piastri et de Lando Norris.

La saison passée, les deux pilotes McLaren se sont battus pour le titre mondial dans une lutte interne particulièrement apaisée, rare dans l’histoire récente de la Formule 1.

Norris avait finalement pris le dessus, tandis que Piastri avait terminé troisième du championnat après avoir occupé la tête du classement en milieu de saison. Malgré l’enjeu, aucune grande tension n’était apparue entre les deux côtés du garage, les informations continuant à être partagées jusqu’au dernier drapeau à damier.

Brown n’a toutefois pas totalement fermé la porte à Verstappen si une opportunité exceptionnelle venait à se présenter à l’avenir.

"C’est un pilote extraordinaire," admet-il. "S’il y avait une possibilité avec lui, ce serait évidemment une discussion totalement différente, compte tenu du talent qu’il possède."

"Quand on voit son talent, oui, et si vous cherchiez un pilote, je pense qu’il y en a beaucoup d’excellents. Charles Leclerc fait un travail incroyable, c’est super de revoir Lewis [Hamilton] en pleine forme. Kimi [Antonelli] se débrouille très bien, George [Russell] est un excellent pilote, mais regardez ce que Kimi fait aussi."

"J’ai presque l’impression qu’il est le favori pour le championnat, en ce moment, mais on voit à quel point les choses peuvent basculer rapidement dans ce sport. Mais bon, je suis content de ce que j’ai, alors j’espère ne pas avoir à chercher un autre pilote."

Est-ce une porte semi-ouverte alors ? Oui, mais Brown ne veut pas alimenter les spéculations évidemment en public. Et si une telle approche devait se faire de la part de Verstappen, elle serait évidemment cachée au maximum du paddock.

"Je ne pourrais pas être plus heureux avec notre duo de pilotes," a-t-il ajouté également en réaction aux rumeurs.

"Lando et Oscar ne sont pas seulement deux excellents garçons en dehors de la piste, ils brillent aussi comme équipiers."

L’Américain estime que cette harmonie constitue l’une des principales forces actuelles de McLaren.

"C’est ce qui a rendu McLaren aussi performante. Donc je ne pourrais pas être plus satisfait de ce que nous avons actuellement et je n’ai aucune intention de changer quoi que ce soit."