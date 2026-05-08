Verstappen veut multiplier les courses en GT3, vers une irritation de Ford ?

Max Verstappen continue d’alimenter les spéculations autour de son avenir en Formule 1 alors que le quadruple champion du monde affirme vouloir courir "autant que possible" en dehors du championnat, à l’approche de sa première participation aux 24 Heures du Nürburgring la semaine prochaine.

Le programme GT3 de plus en plus étoffé du pilote Red Bull nourrit depuis plusieurs mois les rumeurs concernant son futur à long terme en F1, mais aussi son agacement face à la réglementation 2026 particulièrement controversée.

Verstappen prendra le volant d’une Mercedes-AMG GT3 aux couleurs Red Bull sur la Nordschleife plus tard ce mois-ci, une situation qui intrigue certains observateurs compte tenu du partenariat moteur entre Red Bull et Ford en Formule 1.

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya estime d’ailleurs que le constructeur américain pourrait difficilement apprécier de voir sa star engagée dans une voiture concurrente.

Selon le Colombien, Ford devrait faire pression sur Verstappen pour qu’il cesse ce type d’activités avec une marque concurrente.

"Si j’étais le grand patron de Ford, je n’aimerais pas voir Verstappen au Nürburgring en train de promouvoir Mercedes," a déclaré Montoya.

"Si j’étais Red Bull et Ford, je ferais pression sur Max pour qu’il ne pilote pas une Mercedes, mais plutôt une Ford GT3 ou quelque chose de similaire."

Montoya considère que cette exposition offerte à Mercedes peut devenir problématique dans le contexte actuel de la Formule 1.

"Je ne pense pas que le patron de Ford apprécie qu’il roule avec Mercedes dans les catégories GT et qu’il fasse ainsi la promotion de leurs voitures."

Cette situation ajoute une nouvelle couche aux nombreuses spéculations liant Verstappen à un transfert dans une autre équipe comme Mercedes F1 ou McLaren... ou même à une éventuelle sortie prématurée de la Formule 1.

Pour David Coulthard, un avenir chez Ferrari semblerait d’ailleurs plus naturel pour le Néerlandais.

"Oui, je pense que Max correspond naturellement davantage à l’univers Ferrari qu’à l’univers Mercedes," a déclaré l’ancien pilote Red Bull.

"Je sais qu’ils entretiennent une bonne relation et je sais qu’il pilote une Mercedes dans les épreuves GT3 auxquelles il participe. Mais la liberté d’être Max Verstappen correspondrait davantage à Ferrari."

"Là-bas, il pourrait simplement arriver, piloter vite, probablement gagner les courses puis rentrer chez lui."

À l’inverse, les pilotes Mercedes semblent disposer d’une marge de liberté beaucoup plus réduite en dehors de la F1. George Russell a récemment reconnu que Mercedes ne l’autoriserait actuellement pas à participer à des courses en GT3.

Verstappen lui-même a confirmé à Miami qu’il souhaitait intensifier encore davantage ses activités en endurance.

"Bien sûr que j’ai envie d’en faire plus, mais cela dépend aussi un peu du calendrier," a-t-il expliqué.

"Par exemple, s’il y avait eu un week-end libre pour les 24 Heures de Spa, j’y aurais aussi participé cette année."

Cette année, les 24 Heures de Spa tombent le même week-end que le Grand Prix d’Autriche, empêchant toute participation de Verstappen à la classique belge.

Le pilote Red Bull affirme clairement qu’il souhaite saisir toutes les opportunités possibles hors de la Formule 1.

"Oui, s’il y a simplement une occasion de courir, je suis heureux de le faire."