Les directives de pilotage sont-elles trop complexes pour être respectées ?

La FIA a publié les directives qu’elle donne aux pilotes en matière de luttes en piste, pour que le public sache à quoi doivent se conformer les 20 pensionnaires des équipes.

Mais tous ne sont pas attachés à ces règles, comme Lewis Hamilton, qui révèle faire attention à sa vision des choses et respecter les directives indirectement.

"Pour être honnête, je ne conduis pas en fonction de ces directives. Je conduis juste ce que je ressens naturellement" a déclaré le pilote Ferrari.

"Mais bien sûr, la FIA et les commissaires ont un travail difficile. Chaque manœuvre de course est différente. Je pense qu’il est bon d’avoir des limites."

"Je n’ai pas vraiment eu de problèmes, ils ne m’ont pas affecté jusqu’à présent. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. C’est intéressant chaque année. Des personnes différentes viennent et des personnes différentes proposent des choses différentes. D’année en année. Certaines sont bonnes, d’autres moins. Je ne veux pas encore porter de jugement."

Oscar Piastri pense que les directives ne peuvent pas couvrir toutes les situations de course, et c’est pour cela qu’il reste prudent et rappelle que ce n’est pas un règlement à proprement parler : "La première chose importante à souligner est qu’il s’agit de lignes directrices. Il ne s’agit pas de règles immuables."

"Il est impossible d’essayer d’exprimer par des mots tous les scénarios de course. C’est donc un travail très difficile. Je pense que ces lignes directrices donnent aux commissaires des indications sur ce qui devrait être acceptable et ce qui ne l’est pas. Il est évident qu’il y a encore des degrés de facteurs qui ne peuvent pas vraiment être mis par écrit.

"Chaque situation est différente, mais je pense que cela nous permet au moins, en tant que pilotes, de savoir clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Il y a probablement eu quelques ajustements depuis leur publication - je ne me souviens pas exactement quand ils ont été publiés, mais peut-être au cours des 18 derniers mois environ."

"Il est simplement important que les gens ne les considèrent pas comme noires ou blanches - voilà ce qui doit se passer, voilà ce qui ne va pas se passer - parce que même si vous avez écrit 10 pages de lignes, un conducteur trouvera toujours une zone d’ombre rien qu’en fonction de la situation dans laquelle il se trouve."

"Je pense donc qu’il est important de le reconnaître et de ne pas tirer de conclusions hâtives du type ’il est dit ceci dans cette phrase, donc c’est ce qui devrait se passer’. C’est toujours entre les mains des commissaires."

Esteban Ocon s’inquiète d’un trop plein de règles, entre les directives, le Code Sportif et le Règlement Sportif, qui complexifient trop le cadre autour du pilotage : "Il y a beaucoup de règles, c’est certain. Je pense que l’aspect course est assez simple pour nous et très clair, mais ce sont toutes les petites choses secondaires."

"Comme ce qui s’est passé, par exemple, à la sortie de la voie des stands avec ce double drapeau jaune pour Carlos et moi. Ce n’était pas si simple et c’était un peu une surprise pour nous tous. Carlos a également été pris par surprise."

"Ce sont toutes ces petites choses qui s’ajoutent à une situation déjà compliquée et qui peuvent conduire à des scénarios difficiles, à aller voir les commissaires, à prendre de longues décisions, etc. Au final, je pense que la FIA a pris les bonnes décisions. Elle savait qu’il s’agissait de choses secondaires et de petites choses qui n’entraînaient pas de conséquences."

"C’était assez simple avant d’aller dans la salle de la FIA, mais c’est toujours un moment stressant, surtout quand vous obtenez un résultat qui signifie quelque chose. Alors oui, les trois heures qui ont suivi la course ont été assez longues pour moi et pour l’équipe."