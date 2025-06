Villeneuve prévient Russell : Verstappen prendra sa place, pas celle d’Antonelli

Jacques Villeneuve a prévenu George Russell qu’il ne devrait pas se sentir « à l’aise » chez Mercedes F1, sans contrat signé pour l’année prochaine.

Le contrat de Russell expire à la fin de la saison 2025 de F1. Et si le pilote britannique a sans doute été très performant jusqu’à présent, Mercedes n’a pas encore récompensé Russell par un nouveau contrat. Et pour cause : Russell a révélé hier que Toto Wolff continuait à négocier avec Max Verstappen.

Si Russell a souligné qu’il y avait deux baquets dans une équipe, laissant entrevoir un duo Verstappen - Russell pour 2026, Villeneuve est loin d’être de cet avis si Wolff parvenait à mettre la main sur le Néerlandais.

"Eh bien, je ne serais pas à l’aise à la place de Russell, car Antonelli n’ira va nulle part. Donc, il y a une place, pas deux."

"Si Verstappen devait aller chez Mercedes, ce serait dans le baquet de Russell, pas dans celui d’Antonelli."

"Oui, il a gagné au Canada, mais une seule course ne fait pas la différence. Mercedes connaît le pilote, ils savent à quel point Russell est rapide, comment il développe la voiture ou non. Une seule victoire ne change pas vraiment la décision de choisir le pilote. C’est un projet à long terme et ils savent exactement ce que Russell apporte à l’équipe."

"Mais Verstappen, c’est Verstappen. Il n’y a pas besoin de l’avoir dans son équipe pour savoir à quel point ce pilote est talentueux et au-dessus des autres."

Avant le Grand Prix d’Autriche de ce week-end, Russell occupe la quatrième place du classement des pilotes de F1. Même si Russell compte 62 points de retard sur Oscar Piastri, Villeneuve estime que l’ancien pilote Williams peut se battre pour le titre.

"Oui, bien sûr. Regardez la performance de Russell à Montréal, il est assez proche. Il est plus proche de la tête que Norris ne l’était de Verstappen l’an dernier, et Norris a fini par se battre pour le championnat. Donc, tout peut arriver. Il suffit de quelques accrochages supplémentaires entre les pilotes McLaren."

"L’Autriche est un circuit assez similaire, d’une certaine manière : virages lents, pas de chicane, mais des virages lents et de longues lignes droites. Ça pourrait se répéter."