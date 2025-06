Gasly est allé lui-même aux nouvelles chez Renault après le départ de Luca de Meo

Pierre Gasly admet avoir donné des suites à ses inquiétudes concernant le départ surprise du PDG de Renault, Luca de Meo.

De Meo, qui rejoint Kering le groupe de luxe français, a non seulement recruté Flavio Briatore comme conseiller exécutif personnel en Formule 1, mais a également été l’architecte de toute la stratégie d’Alpine en Formule 1.

Gasly avait récemment déclaré à propos de de Meo : "C’est lui qui m’a intégré à l’équipe. Je dois m’asseoir avec la direction pour discuter et comprendre ce que cela signifie pour l’équipe."

La première réaction de Briatore à l’annonce de de Meo a été que cela ne changeait « rien » pour l’écurie de F1.

Mais Gasly a admis en Autriche qu’il avait donné suite à son intention de se renseigner par lui-même.

"C’était quelque chose qui me tenait à cœur. Depuis le GP du Canada, j’ai eu tout le monde au téléphone, à savoir Luca et d’autres personnes impliquées au niveau du management. J’avais besoin de confirmations concernant le projet dans lequel je suis embarqué depuis que j’ai rejoint Alpine. Ce sont des conversations normales au vu de la situation mais il n’y a aucune inquiétude par rapport à la suite."

Pressé d’en dire un peu plus sur les détails de ses conversations, le pilote de 29 ans a ajouté : "J’ai les réponses nécessaires, mais vous pouvez comprendre que ce n’est pas quelque chose que je peux rendre public, je laisse l’équipe aller plus dans le détail, poursuit Gasly. Pour moi, personnellement, c’était important d’avoir ces conversations, elles ont été très claires et tout est très clair dans ma tête, ce qui est le plus important."

Le Français reconnaît que les troubles récents et persistants font l’objet de discussions dans les couloirs d’Enstone et dans les stands.

"À Enstone, certaines personnes se posent des questions et c’est légitime mais Flavio a déjà donné des réponses et tout le monde sait où se situer, cela ne change rien sur le travail à faire ni sur l’évolution de l’équipe."

En piste, Alpine traverse une nouvelle saison difficile, mais Gasly a déclaré que la priorité majeure de l’équipe était le travail sur le projet 2026, notamment le passage aux moteurs et boîtes de vitesses Mercedes clients.

"Nous devrions être beaucoup plus compétitifs."

"Je suis de près le développement de la nouvelle voiture et, pour l’instant, nous sommes satisfaits de ce que nous faisons. Nous ne savons pas où en sont les autres, mais nous avons une vague idée de ce qui nous semble acceptable et, pour l’instant, nous maintenons le cap."

"Il reste six mois de développement. J’espère que notre situation sportive difficile et cette dixième place au championnat nous donneront un avantage en termes d’heures en soufflerie et que nous pourrons exploiter au mieux cet avantage pour arriver aux premiers essais 2026 avec une voiture qui devrait être dans une bonne fenêtre."

Enfin, Gasly a été interrogé sur les difficultés rencontrées par son coéquipier Franco Colapinto depuis le remplacement de son compatriote débutant Jack Doohan, limogé.

"On est d’abord félicité, puis critiqué. Les choses changent vite. Franco semble mature et concentré sur l’essentiel. Nous entretenons une bonne relation."