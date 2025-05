Leclerc et Gasly dénoncent à leur tour le harcèlement en F1

Charles Leclerc pense qu’il est inacceptable de voir un harcèlement comme celui subi par la famille Doohan après Imola, et engendré par les fans de Franco Colapinto. Cela a fait réagir le principal intéressé, mais d’autres pilotes montent au créneau.

"Je n’étais pas au courant de tous les détails de la situation, mais je pense qu’en règle générale, ce n’est jamais quelque chose que l’on souhaite voir" a déclaré Leclerc. "Il y a beaucoup de respect, j’ai grandi en regardant la F1 et en pensant qu’il était incroyable de voir autant de fans différents de différentes équipes, mais avec beaucoup de respect."

"C’est ce que je veux voir à l’avenir, quelle que soit la situation, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c’est de plus en plus toxique, et il y a de plus en plus de fausses informations qui sont diffusées. La chose la plus importante à faire est d’abord d’être respectueux, et c’est dommage de voir ce genre de choses."

Pierre Gasly, l’équipier de Colapinto, ne veut pas voir un de ses homologues ou leur famille subir ces comportements : "Je suis entièrement d’accord avec ce qu’a dit Charles, je ne pense pas qu’il y ait de place pour le harcèlement de quelque manière que ce soit, où que ce soit, et c’est vraiment triste à voir."

"Vous pouvez soutenir n’importe quelle équipe, n’importe quel pilote, même beaucoup, beaucoup d’équipes, beaucoup de pilotes différents, mais en fin de compte, nous n’avons jamais vraiment vu ce genre de haine se produire."

Une affirmation malheureusement erronée, puisque l’on se rappelle que les fans espagnols avaient proféré des injures racistes à l’encontre de Lewis Hamilton à la fin des années 2000 après que les deux pilotes avaient connu des tensions chez McLaren. Gasly aimerait voir un respect inconditionnel en Formule 1.

"J’espère que les gens comprendront qu’il y a des êtres humains derrière chaque personne, des familles, des pilotes, des mécaniciens d’équipe, des ingénieurs, et que le respect est essentiel, et que le respect devrait être une priorité, donc nous ne voulons rien voir de tout cela."