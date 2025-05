Bearman : La stratégie avec les deux arrêts ’dépendra de la place’ au départ

Oliver Bearman est impatient de découvrir le circuit de Monaco au volant d’une monoplace de Formule 1, ce week-end à l’occasion du Grand Prix qui se déroule en Principauté. Le pilote Haas F1 s’attend néanmoins à un week-end compliqué.

"C’est excitant de piloter ici, c’était un des meilleurs moments de ma saison en F2 et ce sera une autre expérience dans une Formule 1. Ce sera un défi difficile que les rues de cette ville vont nous donner mais je suis impatient de le relever" a déclaré Bearman.

Le Britannique rejoint l’avis global des pilotes quant au fait que les deux arrêts obligatoires offriront des possibilités stratégiques inédites. En revanche, il ne sait pas quelles seront celles-ci, car elles dépendront de la position enregistrée en qualifications.

"Cela va affecter les choses, et rendre la course intéressante. Le plus important est de se qualifier et on verra ensuite quoi faire, car la course dépendra de la place à laquelle vous vous élancez. Il faudra bien se qualifier et samedi soir, il y aura du travail pour savoir à quoi nous attendre dimanche."

S’il ne pense pas que la chance soit un paramètre crucial, il espère qu’elle sera de son côté durant les trois jours de roulage : "Il faut être chanceux mais je crois fermement que l’on crée sa propre chance."

"Je ne dirais pas que j’ai été malchanceux la semaine dernière, j’ai juste été du mauvais côté de quelques petites choses. Je ne crois pas en la chance, mais s’il faut en avoir un week-end, c’est lors de celui-là."

Malgré un week-end décevant à Imola, il note qu’un très bon résultat était possible : "La performance est bonne dans la voiture, j’aurais aimé voir où je me serais qualifié si j’étais passé en Q2, et le rythme en air propre était bon. J’ai dû faire un autre arrêt mais si tout avait été bien exécuté, nous aurions fini dans les points la semaine dernière."