Verstappen : Deux arrêts, ça pimentera le GP de Monaco

Les pilotes de Formule 1 sont impatients de voir l’impact de la nouvelle règle des deux arrêts aux stands sur le Grand Prix de Monaco. Cette course pourrait être une véritable loterie, voire même devenir complètement folle.

Pour la première fois dans l’histoire de cette course urbaine emblématique, un an après une édition 2024 particulièrement mouvementée, où un drapeau rouge au premier tour avait permis aux concurrents d’effectuer leur unique changement de pneus obligatoire, tous les pilotes doivent désormais rouler avec trois trains de pneus lors de cette course de 78 tours.

Cela signifie concrètement qu’en l’absence de drapeau rouge, les pilotes devront effectuer deux arrêts aux stands pour changer leurs pneus.

Mais, dans un sport où les simulations d’avant-week-end déterminent souvent la stratégie, de véritables inconnues planent sur Monaco, et un pilote qui prend des risques pourrait en sortir victorieux.

"Je suppose que cela peut aller dans les deux sens : tout peut être simple, ou tout peut devenir complètement fou à cause de l’intervention des Safety Cars ou de mauvaises décisions sur les arrêts," commente Max Verstappen.

"Je pense que cela pimentera les choses, probablement un peu plus. Normalement, après un seul arrêt, une fois que tout est en ordre et que tout va bien, on fonce jusqu’au bout. Il faut juste rester concentré et ne pas percuter le rail."

"Mais peut-être qu’avec deux arrêts, cela peut créer quelque chose de différent. Les gens jouent, devinent le bon moment pour s’arrêter. J’espère donc que cela pimentera un peu plus les choses."

Si les dépassements sur le tracé urbain étroit et sinueux de Monaco ont toujours été difficiles, la génération actuelle de voitures larges a accru le défi pour les pilotes. Cela a rendu la position de qualification pour le Grand Prix cruciale, les 10 premiers partant et arrivant aux mêmes positions l’an dernier.

"Les qualifications seront moins cruciales cette année" estime Carlos Sainz, pilote Williams.

"Il y a un côté loterie avec les deux arrêts qu’il faudra surveiller, car cela va créer des surprises, notamment en termes de stratégie. Ces derniers temps, Monaco a été trop processionnel, c’est pourquoi je pense qu’ils ont introduit les deux arrêts."

"Le plus important, ce sont les qualifications et ensuite la gestion de la course. On verra bien si ce n’est pas trop loterie."

Fernando Alonso, double vainqueur de Monaco et en quête de ses premiers points de la saison chez Aston Martin, a conclu : "Certes, les deux arrêts donneront de l’espoir après samedi soir."

"Normalement, à Monaco, après les qualifications, tout est figé pour le week-end et on n’a pas grand-chose à faire dimanche. Maintenant, on peut avoir de la chance ou choisir le bon moment pour s’arrêter et espérer gagner des places. J’espère que nous verrons quelque chose d’intéressant dimanche."