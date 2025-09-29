Chez Ferrari, certaines personnes regretteraient déjà Sainz
La conviction de Steiner rejoint l’avis de Villeneuve
Gunther Steiner a rejoint l’avis de Jacques Villeneuve et pense que certaines personnes au sein de Ferrari regrettent déjà la décision de l’équipe de se séparer de Carlos Sainz.
Le même week-end où Lewis Hamilton et Charles Leclerc n’ont pu terminer qu’à la huitième et neuvième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, Sainz a décroché son premier podium pour Williams grâce à une course exceptionnelle qui l’a mené à la troisième place.
Sainz a perdu son baquet chez Ferrari à la fin de l’année 2024, lorsqu’il a été contraint de céder sa place à Hamilton. L’Espagnol, qui a remporté quatre courses avec Ferrari, a ensuite signé chez Williams.
"Je pense que certaines personnes dans l’équipe le regrettent," lance le directeur de l’écurie Haas F1, faisant ainsi écho à l’ancien pilote de F1 canadien.
"Le management ne peut évidemment pas avoir de regrets, car cela reviendrait à admettre qu’il a fait une erreur, et il ne peut pas se le permettre. Je suis sûr que certains membres de l’équipe ressentent cela, car Ferrari a terminé huitième et neuvième à Bakou."
"Carlos Sainz, qui court désormais pour Williams, a terminé troisième, donc je pense que celui qui se sent le mieux dans cette situation, c’est Carlos Sainz."
Lorsqu’on a demandé à Steiner si le podium de Sainz prouvait que Ferrari avait fait le mauvais choix en signant Hamilton, il répond : "clairement oui !"
"Je veux dire, Carlos faisait du bon travail."
"Ils n’auraient pas eu toutes les interférences extérieures liées aux performances médiocres de Lewis, l’équipe aurait pu se concentrer sur la course et l’amélioration des performances, au lieu de toujours essayer de comprendre pourquoi Lewis n’aime pas la voiture."
"Avec Carlos, ils avaient une valeur sûre ; il était capable de tenir ses promesses. Évidemment, je respecte Lewis, mais pour le moment, compte tenu de l’agitation qu’il provoque au sein et autour de l’équipe, est-ce un investissement rentable ? Peut-être pas."
"De plus, en termes d’investissement financier, je suis presque sûr que c’est beaucoup plus élevé avec Lewis qu’avec Carlos."
