Verstappen pourrait faire ’le plus grand retour de tous les temps’

Le Dr Helmut Marko affirme que l’impressionnante victoire de Max Verstappen en GT3 au Nürburgring montre pourquoi le Néerlandais reste capable de réaliser "le plus grand retour de tous les temps" en Formule 1 cette année.

Verstappen a stupéfié même ses plus grands fans en remportant de manière très nette et facile sa première victoire en GT3 sur le redoutable circuit de la Nordschleife au volant d’une Ferrari 296 GT3. Marko, son mentor et conseiller de Red Bull, a admis avoir rejoint des millions de personnes pour regarder la retransmission en direct.

"Ce que Max a accompli est incroyable. Rien qu’au départ et dans le premier virage, la façon dont il a dépassé les deux voitures devant lui, c’était encore une fois du Verstappen. Personne d’autre ne peut faire ça."

"Il a donné une minute d’avance au deuxième pilote. Il fait la même chose en Formule 1."

Peu enthousiaste il y a quelques semaines encore, Marko admet maintenant qu’il rejetterait toutes suggestions selon lesquelles Verstappen devrait se concentrer uniquement sur la F1.

"Max est tout simplement un pilote de course fanatique qui saisit toutes les occasions qui se présentent. Cela lui convient parfaitement. À mon époque, je conduisais aussi tout, mais il y avait moins de course. Mais Max adore courir, même s’il y a 24 Grands Prix par an."

Verstappen ne sera toutefois pas autorisé à courir au Mans, même si Marko affirme que d’autres participations en GT3 sont possibles "si le championnat de Formule 1 le permet".

Mais il a évoqué la possibilité d’une participation père-fils dans la Sarthe après la F1 : "Jos reste en forme grâce au rallye. Il est très rapide dans cette discipline. Quand Max prendra sa retraite de la F1, je peux très bien imaginer cela."

Pour l’instant, Verstappen se concentre à nouveau sur Singapour, où il accuse un retard de 69 points sur Oscar Piastri, leader du championnat.

"La victoire à Bakou a ravivé l’espoir," dit Marko.

"Si Max parvient à renverser la situation, ce serait le plus grand retour de tous les temps."

Remonter 69 points avec 199 restant à marquer ne sera évidemment pas facile ! Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, a déclaré que l’équipe n’abandonnerait pas la lutte, même si d’autres se concentrent désormais sur la réglementation 2026.

"Si nous voyons une opportunité de remporter un championnat du monde et que des développements supplémentaires sont nécessaires, alors nous le ferons. Nous ne lâcherons rien."