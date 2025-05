Doohan également victime du harcèlement des fans de Colapinto, la FIA réagit

Le retour en Formule 1 de Franco Colapinto a déjà causé deux problèmes liés au harcèlement que font ses fans envers d’autres pilotes. Le public argentin, réputé peu fair-play dans le sport, défend le pilote Alpine F1 coûte que coûte, quitte à s’attaquer à ses rivaux.

Samedi, ils s’en étaient pris à Yuki Tsunoda, qui avait gesticulé derrière Colapinto après avoir été gêné par ce dernier. C’en était trop pour ses fans, qui avaient enchaîné les insultes et propos racistes à son encontre. Malheureusement, ça n’a pas été le seul problème à Imola.

Après le crash de Colapinto, c’est Jack Doohan, ainsi que sa famille, qui a subi des attaques. Un faux compte laissant penser qu’il s’agissait de son père Mick a fait un montage imaginant que l’Australien se serait moqué de l’accident de Colapinto, ce qui a poussé Jack Doohan à sortir ses gonds.

L’appel de ce dernier est clair : il refuse les attaques contre lui ou contre son père, et a immédiatement dénoncé la création d’un faux post Instagram attribué à son père pour ensuite insulter sa famille : "Comme vous pouvez le constater, l’histoire qui circule est complètement fausse."

"Elle a été fabriquée par des supporters argentins qui tentent de nous présenter, moi et ma famille, sous un jour négatif. Ils ont édité le contenu original pour faire croire que c’est mon père qui l’a posté, ce qui est totalement faux. Arrêtez de harceler ma famille. Je ne pensais pas devoir en arriver là."

"Si c’est de pire en pire, la F1 devra dire quelque chose"

Informé que les fans de Colapinto s’en étaient pris à Doohan, Tsunoda a déploré un tel comportement d’attaques tous azimuts : "J’en ai entendu parler mais, pour être honnête, je crois que ça n’était pas à mon sujet, si j’ai bien entendu. Ils attaquent partout, et puis ils s’en prennent à Jack. Jack n’a rien fait de mal, et ils s’en prennent à lui. C’est un peu inutile."

"Il est normal que vous soyez frustré si vous avez du trafic, et je l’ai été à plusieurs reprises. Je pense que j’ai le droit de dire quelque chose, mais je n’ai pas dit quelque chose de mal ou de très mal. Je n’ai fait que montrer ma frustration, et c’est tout."

"Je sais qu’ils soutiennent le pilote de leur pays, mais il y a toujours une limite à ce qu’ils peuvent dire, je suppose. Je ne dis pas cela à cause de moi ou de ce qu’ils me disent, mais ils ont dit trop de choses à Doohan, et je ne pense pas qu’il conduisait d’une manière confortable."

"C’est bien qu’ils aient de l’énergie, mais il faut juste la contrôler, et j’ai l’impression qu’ils peuvent utiliser l’énergie de la bonne manière et d’une bien meilleure façon. Si cela continue et que c’est de pire en pire, il est certain qu’à un moment donné, la F1 devra dire quelque chose."

Colapinto reconnait que les fans qui essaient de le défendre et de le mettre en avant vont trop loin, et que cela ne doit pas se faire dans l’irrespect de ses rivaux : "Je sais qu’ils sont extrêmement passionnés et qu’ils sont toujours très durs avec les gens."

"Ils doivent faire preuve de respect, et c’est ce que nous voulons tous. Il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, et c’est ce que je pense. Alors, bien sûr, nous essayons toujours - pour tous les pilotes - de rester respectueux et de garder le calme."

Jamie Campbell-Walter, qui gère la carrière de Colapinto, a lui aussi appelé les fans de son protégé à arrêter de "harceler et être ennuyants" envers Alpine, puisqu’ils n’ont pas cessé de critiquer l’équipe d’Enstone quand Doohan était au volant.

La FIA s’est exprimée par la voix de Ben Sulayem

Les réactions espérées par les pilotes sont arrivées, et c’est la FIA qui s’est exprimée via la voix de son président, Mohammed Ben Sulayem. Ce dernier appelle au calme et déplore les insultes publiques subies par Tsunoda et Doohan.

"Le sport automobile est fondé sur la compétition, la passion et l’engagement, et chaque pilote de course prend la piste en représentant ces valeurs" a écrit Ben Sulayem. "La passion et l’enthousiasme que nous ressentons pour notre sport devraient nous unir et ne jamais être transformés en abus ou en haine."

"Je soutiens pleinement Yuki Tsunoda et Franco Colapinto, et je les remercie de s’être élevés contre le problème croissant des abus en ligne dans le sport automobile. Personne ne devrait faire l’objet de menaces, de haine ou de discrimination. Les abus et la toxicité n’ont pas leur place dans notre communauté."

"Grâce à la campagne ’Unis contre les abus en ligne’, nous prenons des mesures décisives pour sensibiliser, soutenir et faire évoluer les choses. Nous nous engageons à préserver le bien-être de tous les membres de notre sport et, ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr et plus respectueux pour tous."

Alpine a également demandé aux Argentins de se calmer

Alpine n’a pas tardé à recadrer ses nouveaux fans, arrivés avec Colapinto, et qui se sont montrés particulièrement odieux ce week-end de Grand Prix d’Emilie-Romagne. L’équipe demande l’arrêt des débordements et un retour à la normale en matière de soutien et l’arrêt des attaques envers les rivaux de son nouveau pilote.

"En tant qu’équipe de F1, nous pensons avoir la chance de faire partie d’un sport mondial qui évoque une grande passion et de grandes émotions, avec une communauté de fans toujours plus grande, qui suivent avec enthousiasme chaque mouvement de leur pilote préféré, qu’il s’agisse d’un dépassement courageux en piste ou de leur style en arrivant dans le paddock."

"Nous encourageons chacun à se rappeler que derrière la visière de ces athlètes surhumains, il y a une personne. Un individu avec des sentiments, une famille, des amis et des proches. En tant qu’équipe, nous ne pouvons pas accepter les abus en ligne et demandons à tous les fans de ce sport que nous aimons d’être gentils et respectueux."

Espérons que ce communiqué de presse, publié tardivement ce lundi, aura un effet sur les personnes concernées, même si elles semblent malheureusement avoir une envie irrépressible de mettre en avant leur idole en s’attaquant directement à d’autres personnes.